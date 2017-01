El Barcelona se mide a la Real Sociedad en pugna por una plaza para las semifinales de la Copa y lo hace en medio de un enrarecido ambiente por las críticas arbitrales de la Real Sociedad tras el partido de ida y el posterior cruce de declaraciones entre los jugadores de ambos equipos. Además, mucho se ha hablado sobre la lesión de Busquets, por la que Escalante ni siquiera vio tarjeta amarilla.

Luis Enrique no sólo ha criticado la labor de los árbitros sino que les ha echado un capote al pedir más ayuda para ellos y que dejen de criticarles. «Creo que el nivel de los árbitros es el adecuado. Necesitan ayuda de todos los interesados y a la hora de hablar de errores son los únicos que se ven en la picota. Necesitan ayuda y no críticas», ha asegurado el asturiano. Luis Enrique también se ha referido al posible sustituto de Busquets y no ha querido dar ni una pequeña pista: «Os diría encantado quién jugará pero sé que Eusebio está escuchando esta rueda de prensa. Tengo cuatro opciones y así esta noche Eusebio podrá pensar a quién tiene que marcar. También Denis puede jugar ahí, no sólo Mascherano, Rakitic, Roberto y André Gomes. El que juegue tendrá dificultades de recibir porque ellos presionan muy bien y tenemos que solventar esa situación. Tengo seis muy buenas opciones». Y ha añadido: «Al igual que con Iniesta, tampoco encuentro jugadores de ese nivel. Son dos de los mejores jugadores del mundo en su posición pero tengo buenas opciones. Tengo que buscar soluciones y estoy centrado en los que pueden jugar».

El técnico retrasó el entrenamiento media hora a causa de una charla en el vestuario en el que mentalizó a sus futbolistas de cómo deben afrontar el partido de este jueves. Se congratula de la euforia que empieza a vivir el entorno pero noquiere que afecte a sus jugadores. «El estado de ánimo es el óptimo. Pero es el mismo que el de inicio de temporada. Los resultados refuerzan esta idea y ese optimismo, y viene muy bien. Es la manera de seguir presionando a los que van por delante en Liga», asegura. El resultado de la ida no afectará en el planteamiento del partido: «Sería un gran problema si cometiéramos ese error pero siempre hemos ido a por la victoria tengamos el resultado que tengamos. Por cómo juega este rival es un partido muy peligroso y mis jugadores y el público son conscientes de ello. Tenemos la oportunidad de pasar a semifinales pero a través de un gran partido. La Real no tiene nada a perder».

Luis Enrique abordó algunos casos personales como el de Aleix Vidal, que no se irá en el mercado invernal: «No he apreciado excesivos cambios, siempre le he visto en la misma línea. No ha hecho algo que me haya hecho cambiar. Hay cosas que se pueden mejorar». Elogió la temporada que está haciendo Arda Turan: «Es óptima. Estamos en una buena línea. Seguro que desea más minutos pero yo soy el ogro que decide los minutos que juega cada uno. Estoy contento». Y puso por las nubes a Messi: «Su evolución está fuera de toda duda. Hay años en los que ha sido el máximo goleador y su evolución es el del futbolista total, capaz de hacer todo en ataque y en defensa. Es un jugador único».

Eso sí, el asturiano no quiso abordar la eliminatoria del Madrid ante el Celta: «Tengo por normal no hablar de los rivales salvo cuando vamos a jugar contra ellos o si nos acercamos en la clasificación. Y no es el caso». Tampoco opinó sobre su renovación y si Unzué sería un buen sustituto: «Esta pregunta tiene muy poco que ver con el partido de mañana».

La única respuesta que dio a un tema que no tenía nada que ver con el partido fue para valorar a Rafa Nadal y su pase a semifinales: «Las características que definen a Rafa Nadal, después de haberlo ganado todo, me gustan. Me gusta sobre todo su actitud cuando pierde, que pierde poco, demuestra los valores de un deportista».