Luis Enrique: «Roberto, Rakitic y Mascherano pueden jugar donde Busquets, tengo todos los cromos»

Luis Enrique estaba muy satisfecho tras la victoria del Barcelona. El asturiano, además, estaba aliviado por la escasa gravedad de la lesión de Busquets, al que deberá buscar sustituto en los próximos partidos.

«He visto muchas cosas positivas aunque al principio del partido nos ha costado por la presión de Eibar. Luego hemos conseguido quitarnos esa presión y crear peligro. La lesión de Busquets parecía más grave de lo que al final parece ser y nos vamos con un muy buen resultado. Cada vez que hemos venido a Ipurúa hemos tenido que hacer un gran partido aunque el resultado diga que ha parecido fácil».

El técnico pedía «quince minutos» para relajarse antes de empezar a pensar quién sustituirá a Busquets pero se mostró tranquilo: «Ahí puede jugar Sergi Roberto, Rakitic, Mascherano... No me voy a quejar yo que tengo todos los cromos del álbum». Y añadía que «me ha gustado Rakitic en esa posición de pivote. Hoy ha estado especialmente bien y también me ha gustado Arda. Todos aportan cosas en beneficio del equipo. Hemos podido dar minutos de competición a jugadores que no han tenido tantos minutos y dar descanso a otros».

El técnico ha aprovechado para realizar un balance sobre la primera vuelta liguera: «El balance es bueno, siempre mejorable, pero estamos en disposición de pelear por todos los títulos. El objetivo es mejorar y todavía no habíamos enganchado una buena racha y en esas estamos».

El propio Rakitic se pronunció nada más acabar el partido. El croata tenía claro que «ha sido una victoria merecida» y valoró la lesión de Sergio Busquets, la entrada de Denis : «Cada jugador que tiene la oportunidad de jugar lo quiere hacer de la mejor manera posible. Somos un grupo muy fuerte y una familia que pelea el uno por el otro. ¿Si estoy preparado para jugar el rol de Busquets? Yo estoy preparado siempre, para eso trabajo y trato de convencer al mister. Para lo que haga falta aquí estoy».

José Luis Mendilibar lamentó la derrota del Eibar. «Hemos hecho un esfuerzo de la leche pero no ha servido para nada. Y preveo lo que va a pasar y pasa, soy así de tonto», explicó. Y Pedro León no puso peros a la victoria del Barcelona y desveló que «jugar contra estos tres de arriba te agotan mentalmente. El equipo ha hecho un partido serio pero al final, si ellos quieren, te ganan. Hemos intentado salir presionando arriba. Pero ellos son así, si bajas un poco porque te agotan, al final te ganan». Y añadió: «El balance de la primera vuelta es buena. Esta no es nuestra Liga y la temporada está siendo buena».