Luis Enrique: «El resultado refleja claramente la realidad y asumo toda la responsabilidad»

El Barcelona necesitará una remontada prácticamente imposible ante un PSG que fue mucho mejor y superior que los azulgranas. Nadie discutió la superioridad del equipo francés, empezando por Luis Enrique, que asumió la responsabilidad de la derrota. «Cuando un rival hace lo que hace hoy el PSG, el resultado refleja claramente la realidad. La responsabilidad es únicamente mía, los jugadors son los mismos que han dado alegrías a la afición. Ha sido una noche nefasta. No creo que sea muy difícil de explicar, el rival ha sido muy superior a nosotros desde el principio», reconoció.

El asturiano explicó que en el descanso ordenó cambios, aceptó las críticas pero pidió que también le adjudicaran su parte de mérito cuando el equipo gana: «Hemos pasado de un 4-3-3 a un 4-2-3-1 pero podríamos haber hecho el pino y hubiera pasado lo mismo. Acepto toda la responsabilidad pero me gustaría que fuera la misma cuando el partido se gana».

A pesar del contundente 4-0, Luis Enrique no quiere hablar de eliminación hasta que no se jueguen los noventa minutos que faltan: «Quizás no es el mejor momento para lanzar un mensaje de optimismo pero somos un equipo que hemos demostrado todos estos años que podemos hacer muy buenos partidos y queda la mitad de la eliminatoria. Quedan pocas opciones pero tenemos que aferrarnos a ella».

El asturiano ha intentado explicar algunas fases del partido: «A raíz de que ellos marcan el gol hemos tenido una oportunidad de André Gomes que hubiera sido clave. Luego ellos, con ataques muy rápidos, en contraataque, con pérdidas nuestras, nos han desarbolado. El rival ha sido completamente superior a nosotros». Y ha añadido: «El PSG no me ha sorprendido porque ya nos esperábamos ese juego, otra cosa es que luego lo puedas superar. Han dado su mejor versión y ha coincidido con una versión más pobre de nuestra idea. Ahora hay que pensar que estamos en una eliminatoria complicadísima pero queda la otra mitad y no pierdo la esperanza. Hay que hacer una machada pero por qué no vamos a soñar con que podemos hacerlo»

El técnico no cree que sehaya precipitado con la recuperación de Busquets e Iniesta: «Cuando hay este tipo de derrotas no me gusta individualizar porque no es el momento y porque hay confianza plena en los jugadores. Cuando hay este tipo de derrotas es el momento de hablar de los entrenadores». No obstante, cuando se le preguntó si a sus jugadores les había faltado ilusión, soltó: "Ya he explicado lo que pienso, podéis ponerle los adjetivos que queráis».

Sergio Busquets fue uno de los primeros en dar explicaciones y reconoció la superioridad de los franceses y la dificultad que tendrán para remontar la eliminatoria. «Han sido mejores que nosotros, han jugado mejor que nosotros, su planteamiento táctico ha sido mejor y nos han superado físicamente. Es un resultado muy abultado. No es un tema de actitud. Han sido mejores», señaló el centrocampista.

Busquets reconoció que el PSG de Emery les sorprendió: «Nos esperábamos otra cosa. Sólo queda corregir errores y esperar al Camp Nou aunque es muy difícil. No es el mejor momento para que la afición confíe en nosotros pero lo vamos a intentar en la vuelta. Es muy difíicl pero lo intentaremos».

Andres Iniesta quiso dar la cara tras la debacle en París y trato de exllicar lo sucedido: «No hay nada positivo, todo ha sido muy negativo, sobre todo el resultado. Nos han superado en todas las facetas y han sido muy efectivos. El resumen es que hemos tenido un malísimo día. No tiene explicación. Ahora hay que pensar en tratar de acercarnos en el Camp Nou y tratar de darle la vuelta a la eliminatoria».

El manchego no cree que sea un problema de entrega de los futbolistas. En cambio habló de mal posicionamiento sobre el terreno de juego: «La palabra actitud nunca me ha gustado y no creo que esté ligada a estos jugadores o a este equipo. Es una cuestión de fútbol, de estar bien situados y que no te superen. Nos han superado jugando a fútbol. En ningún momento del partido hemos tenido las ideas claras».

Unai Emery era la otra cara del partido. Después de 24 partidos ante el Barcelona ha conseguido su segunda victoria, una de las más importantes. El técnico del PSG explicó sus sensaciones durante el partido: «Hemos jugado bien, aprovechando los talentos idividuales pero con un buen trabajo colectivo y para estar a la altura del partido porque el Barcelona es un gran equipo con jugadores muy fuertes. Hemos tenido que estar concentrado los noventa minutos. Ahora faltan los otros noventa minutos en Barcelona y trataremos de prolongar el partido de hoy». El vasco añadió: «Mi trabajo sigue siendo el mismo. Estoy muy contento. El entrenador sólo es una persona más del colectivo. Sigo teniendo el mismo respeto al Barcelona».

Emery mantuvo siempre los pies en el suelo: «La satisfacción del entrenador es mucha pero queda otro partido y tienes que volver a sacar un rendimiento muy alto. Vivo mis momentos con mucha intensidad, procuro disfrutarlos y estar equilibrado».