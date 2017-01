Luis Enrique quiere proseguir con la buena racha a pesar de la ausencia de Iniesta

La ausencia de Andrés Iniesta por lesión ha centrado buena parte de la rueda de prensa que Luis Enrique ha ofrecido tras el entrenamiento matinal. Hay que recordar que el técnico tampoco podrá contar con Rafinha, que también se lesionó, ni con Mascherano, sancionado por acumulación de amarillas. No obstante, a pesar de las numerosas bajas, el preparador tiene claro que jugarán "con la misma idea, no cambia nada".

"No hay ningún jugador como Iniesta ni en nuestro equipo ni en el mundo. Ese es nuestro problema. Ha completado seis partidos porque el míster le cambia cuando veo que se le puede dar descanso. Intento controlar los minutos de competición que tiene. En este caso es prácticamente nada", empezó comentando. El asturiano desveló que todavía no tiene claro quién será el sustituto de Andrés y que André Gomes no parte con ventaja a pesar de haber disputado buena parte de sus minutos en esa posición: "Lo que decidimos va en función del partido y del estado de los jugadores. Tengo muchos jugadores para esa posición, que es la más poblada de la plantilla. No es que haya uno que vaya por delante". Lo que sí tiene claro Luis Enrique es que Iniesta no admite comparación y el equipo se resiente cuando el centrocampista no está: "No se parece a ninguno, ni de la plantilla ni el fútbol mundial. Tengo muchos perfiles distintos, pero no hay nadie como él".

El preparador también ha advertido que se espera un partido complicado a pesar del bueno momento que están atravesando, con tres victorias consecutivas. "Estamos buscando una dinámica larga de victorias, que todavía no ha llegado, para poner presión a los equipos que tenemos arriba", ha explicado. Y en este sentido ha añadido que "llevamos buscando una dinámica larga de buenos resultados toda la temporada pero no nos ha llegado. Ojalá sea ésta. Necesitamos victorias seguidas en Liga para meter presión"."No puedo asegurar que seamos el equipo más en forma. Desde que hemos vuelto de 2017, pese a que los dos primeros resultados no fueron los que merecíamos, el resto en rendimiento estoy muy contento", completó.

Ya centrado en el partido en sí, desconfía del Eibar y de su entrenador: "Por lo que ha dicho Mendilibar, nos irán a presionar. En ese sentido, más claro el agua". Y ha vertido elogios hacia el equipo armero: "Sólo hace falta ver lo que está haciendo. Si no lo presionas bien se asocia y tienen caídas a la banda en campo contrario. Los centros y los remates son una de sus cualidades, con jugadores de calidad como Pedro León. Por algo están donde están en la clasificación". Luis Enrique sólo puso un pero al partido de este domingo: la previsión del tiempo y el posible estado del terreno de juego: "Me preocupa, por las previsiones que hay. Normalmente, Ipurúa siempre está en perfectas condiciones, pero vamos a ver cómo está".

Mendilibar, que también dio su valoración sobre el partido, destacó la fortaleza del Barcelona y la dificultad de enfrentarse a los azulgranas, aunque dejó claro que la intención era ir a por los tres puntos. "Intentaremos jugar mucho tiempo en su campo. Ante el Barcelona hay dos opciones: o ir a apretarle o esperarle en tu área. Escogeremos la primera", aseguró.

El técnico armero tiró de ironía al valorar lo que se espera del Eibar: "Si ganas al Sporting, al Granada, al Depor y si también eres capaz de ganar al Barcelona, al Madrid, al Villarreal... no seríamos el Eibar. Ese equipo sería el Bayern. Hay que tratar de ganar pero hay limitaciones".