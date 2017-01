Luis Enrique quiere acabar con la maldición de Anoeta

Luis Enrique tiene una espina clavada y espera resarcirse este jueves. El técnico azulgrana aún no ha sido capaz de ganar en Anoeta y la Real Sociedad siempre es un equipo que le complica la vida. Ahora le ha tocado en la Copa y espera que la fortuna no le sea tan esquiva. Se medirá al once de su amigo Eusebio Sacristán, al que siempre elogia, con la esperanza de que la eliminatoria pueda empezar a teñirse de azulgrana. «Eusebio está haciendo un gran trabajo y nos va a complicar mucho la vida. Es un reto a la altura de los cuartos de final de Copa», ha señalado.

El asturiano espera que este partido «no se parezca a nada a lo que vimos en Liga». «Espero que podamos superar su presión, su intensidad y que podamos generar ocasiones. Es un reto atractivo, el campo siempre está bien, aunque se nos da mal, y la Real Sociedad hace un juego vistoso», añade. Lo único que tiene realmente claro es que «cada día está más cerca la victoria ante la Real y si ganamos este primer partido sería un golpe importante».

Luis Enrique, que ha dado descanso a Ter Stegen, cree que «el portero es el primero que tendrá que ayudar a superar la presión de la Real Sociedad». Cillessen se perfila como el meta titular. Más parco en palabras se mostró cuando le preguntaron por las quejas de los donostiarras a causa de la fecha del partido y del menor descanso que han tenido respecto al Barcelona: «No tengo mucho que decir. Nosotros vamos el día que sea la hora que sea, cuando nos digan». La misma cara mostró con una cuestión sobre la renovación de Messi: «Ya no hablo más de cosas extradeportivas, creo que ya he hablado de esto en muchas ocasiones».

Más locuaz ha estado al valorar el tropiezo del Real Madrid este pasado domingo, que aprieta la Liga en un puño: «El fin de semana ha sido positivo por sumar, que es lo único que nos sirve para meter presión a los de arriba. Lo que deseo siempre es que los que van por encima pierdan. Ahora hay cuatro equipos que han hecho méritos para ganar la Liga. Sería muy arriesgado descartar a cualquiera de esos cuatro», en referencia al Madrid, al Sevilla, al Atlético y al propio Barcelona.

El técnico ha manifestado su satisfacción por el rendimiento de jugadores como Neymar, Arda o Rakitic, aunque entiende que este último pueda estar molesto por el poco protagonismo que le está dando últimamente. «Iván ha sido, es y será importante para el equipo y el club. La clave en el aspecto deportivo es que todos estén a disposición y en condiciones de afrontar los minutos que se le den, sean muchos o pocos». Y al preguntarle por una entrevista en la que el croata aseguraba que si Luis Enrique le pedía que se tirara por un puente lo haría, el asturiano se mostró irónico: «Esa entrevista tiene mucho tiempo. Mejor no le preguntéis ahora que igual voy yo solito al puente».

El preparador, que aseguró que «Neymar está haciendo una buena temporada a pesar de sus números», sorprendió con la exclusión de la lista de Aleix Vidal después del gran partido que realizó el lateral el sábado ante Las Palmas, en el que incluso marcó un gol. «Sólo me dejan llevar a 18. Sigo opinando lo mismo de Aleix y de los demás jugadores. Es mi decisión», ha justificado.

Tras rechazar una pregunta sobre su propia renovación, valoró el trabajo del ya ex entrenador del Sporting, Abelardo, y de Van Gaal. «El fútbol no sabe de pasado ni de sentimientos. Lo que ha hecho Abelardo en el Sporting es un milagro futbolístico. Subió al equipo a Primera y lo mantuvo teniendo un equipo de Segunda. Valoro mucho al ‘Pitu’ y creo que con el tiempo se le valorará lo mucho que hizo con muy poco, sin nivel», ha explicado. Y ha concluido con Van Gaal: «Tuve el placer de tenerle como entrenador como dos veces. Es uno de los mejores entrenadores que tuve, muy visceral y con fuerte carácter. Su idea se adaptaba al juego del Barça. Era metódico y muy exigente, con una serie de normas que llevaba hasta el final. Fue alguien importante para mí. Detrás de esa imagen tan seria hay una persona sensible. A ver si viene a visitarnos».