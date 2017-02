Luis Enrique: «Podríamos haber sentenciado la eliminatoria pero también podría haber sido peor»

Luis Enrique se marcha satisfecho del Calderón sabiendo que el resultado le otorga el favoritismo al Barcelona para llegar a la final, aunque el técnico lamentó los errores de la segunda parte que llevaron al equipo a encajar un gol.

«Hemos cerrado cualquier posibilidad de ataque rival. En la segunda parte nos han llegado más y nos han metido en dificultades. Han tenido que arriesgar pero se han metido en la eliminatoria. Estoy satisfecho con el resultado, podría haber sido mejor, podríamos haber sentenciado, y también peor», empezó asegurando el técnico azulgrana.

El asturiano considera que el 1-2 les da una clara ventaja y que eso obligará a los madrileños a ir a por el partido desde el principio en el Camp Nou. «Conociendo al Atlético, repetirá el guión de la segunda parte y nosotros trataremos de hacer lo mismo, ganar el partido. Cambia el escenario, que es favorable para nosotros, y en un estadio que espero que esté lleno a reventar», explicó.

Luis Enrique entendió la etapa por la que pasó su equipo en la segunda parte porque «el que pretenda venir al Calderón y no sufrir es un ingenuo». Y añadió: «Hay que tratar que los minutos que no tengas el balón pasen rápido y mantener la posesión en campo contrario. Lo sabemos pero no es fácil llevarlo a cabo».

A pesar de su satisfacción por la victoria, el técnico se sinceró: «Es el momento de disfrutar del resultado aunque tengo la sensación que podríamos ir a jugar el partido de vuelta con un resultado mejor pero hemos tenido errores».

Como suele ser habitual en su discurso, Luis Enrique no quiso quejarse por la amarilla que vio Neymar y que le impedirá jugar la vuelta en el Camp Nou: «Si hay un equipo que no debe lamentarse de las ausencias es el Barcelona. Es una baja importante pero tengo gente que puede jugar ahí y seguro que darán un buen rendimiento». Y acabó elogiando a Messi: «En los partidos grandes es donde mejor se encuentra Messi y ahí es donde da un repertorio de todo lo que hace. Hay pocos elogios nuevos para calificar a Leo».

Sergi Roberto casi calcó el mensaje de su entrenador y lamentó el gol del Atlético. «Es un buen resultado pero si hubiéramos marcado el tecer gol les hubiéramos matado. Ya veremos qué errores hemos tenido y en qué podemos mejorar pero el resultado es bueno. Si hubiéramos marcado otro gol, no habríamos sentenciado la eliminatoria pero hubiera sido mucho mejor», apuntó.

El lateral explicó que «hemos tenido el control de la pelota y hemos creado ocasiones. Este el camino a seguir. En la segunda parte nos han creado más ocasiones pero lo que hemos hecho en la primera parte es lo que tenemos que hacer».

André Gomes también se pronunció tras un partido en el que fue titular: «La eliminatoria no está decidida, hay partido de vuelta. Es en nuestra casa pero el rival es fuerte y será difícl pero queremos levantar la Copa y para eso hay que ganar también el próximo partido».