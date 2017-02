Un Luis Enrique «pletórico» considera clave el partido ante el Sporting para presionar al Real Madrid

Luis Enrique afrontó la rueda de prensa previa al partido ante el Sporting con la tranquilidad que le da las últimas victorias, sobre todo la conseguida en el Calderón. El asturiano analizó al rival, evitó hablar de los árbitros y aseguró que su estado de ánimo era «pletórico». En otras respuestas tiró de ironía y de humor .

Este miércoles juegan ante un Sporting renovado, que llega con un nuevo entrenador: Rubi. «El objetivo de todos los equipos que cambian de entrenador es el cambio de alternativa. Observamos un posicionamiento diferente, más atrevido en ataque y que se convierte en este tramo final en un equipo peligroso porque se acaba el plazo para revertir su situación», explicó el técnico. Luis Enrique quiso dejar claro que «es un partido clave para mejorar nuestra posición y no perder puntos».

El técnico azulgrana se mostró contundente cuando se le preguntó por su estado de ánimo en este tramo final de temporada y si éste puede incidir en su continuidad: «Estoy pletórico. Sería un adjetivo calificativo para definir cómo estoy». Más parco en palabras se mostró al cuestionársele por las últimas polémicas árbitrales, el tuit de Piqué, la decisión del Comité Técnico de Árbitros de pedir que le sancionen y la defensa del club azulgrana: «No tengo nada que comentar. Me he pronunciado muchas veces y sabéis mi opinión, no la voy a cambiar y el resto no me interesa». La misma línea mostró cuando se le explicó que Zidane se mostraba muy orgulloso de sus jugadores en estos temas, en lo que en algunos foros se entendía como una crítica a Piqué: «No tengo nada que decir».

El cambio de estilo y las dificultades que está teniendo el Barça para controlar el juego fue motivo de una respuesta detallada en la que se defendió. «Lo que ha cambiado está claro... Debéis agitar a los entrenadores rivales y decidles que nos dejen jugar y a Busquets también, que no le marquen tanto... Es una realidad y el que no lo quiera ver...», empezó detallando. Y prosiguió: «La clave de la posesión no es tenerla porque sí, es tenerla con una finalidad, que es hacer goles. Si un equipo te deja espacios y puedes hacer gol en dos toques no tiene sentido tener el balón. Es la realidad del fútbol».

Luis Enrique, que destacó la victoria ante el Atlético («viendo la dificultad del contrario son tres puntos vitales para seguir presionando a los rivales y se pudo ver en la rabia como se celebró la victoria, pero tenemos margen amplio de mejora». Eso sí, no escondió la cierta dependencia que hay de Messi, cuyos goles han dado los dos últimos triunfos: «Sería ingenuo pensar que no dependemos del mejor jugador del mundo. Ojalá podamos depender de él durante mcuhos años».

Luis Enrique tiró de humor cuando, hablando de rotaciones, surgió la posibilidad que Paco Alcácer tuviera minutos ante el Sporting este miércoles. «A lo mejor. Es la frase de Chanquete, de Verano Azul ¿no? A lo mejor».

Finalmente, tras reconocer que «Mascherano y Arda han podido entrenar con el grupo y espero poder contar con ellos», se declaró sportinguista: «Como profesional, el partido significa tres puntos. A nivel particular soy del Sporting desde que nací, así que solo puedo desearle lo mejor».