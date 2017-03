Luis Enrique planifica el partido ante el Celta «aliviado» tras su anuncio de dejar el Barcelona

Luis Enrique ha comparecido relajado y tranquilo en la rueda de prensa previa al partido ante el Celta. Era su primera comparecencia pública tras anunciar que abandonaba el Barcelona a final de temporada y se congratuló por la decisión tomada. El asturiano profundizó en su decisión, diseccionó al Celta y abordó las posibilidades de ganar la Liga. Incluso bromeó en algunos momentos de su conferencia.

«Me siento aliviado», fue el resumen de su estado de ánimo actual. Se ha sacado un peso de encima y ya puede estar «focalizando la atención en este final de temporada por los objetivos que tenemos». «Ya fui lo suficientemente claro y extenso el otro día. No voy a repetir ni a hablar más de este tema», aseguró, aunque cuando se le preguntó por las reacciones que ha habido, especialmente las de Pep Guardiola, se extendió en el asunto: «Si lo ha dicho Pep que ha estado muchos años aquí, seguramente. Lo de ir a la tuya se refiere al entorno y es una evidencia. Es una profesión diferente en la que la toma de decisiones es constante. Los resultados dicen si te has equivocado o si has estado acertado».

El preparador quiso dejar muy claro que la presión mediática que suele rodear al Barcelona no es la causa principal. «Hay clubes que tienen mayor repercusión pero esta es una tara que tengo yo como entrenador, no saber desconectar. Hay entrenadores que están muchos años y disfrutan, yo no sé», se sinceró. Y descartó completamente un desgaste en las relaciones con los jugadores: «Tengo una relación ideal en el vestuario. La decisión es por lo que he contado, no porque vaya a hacer daño a alguien o me lo vayan a hacer a mí. Con los años tengo mejor relación con los jugadores». Ahora se abre un periodo en el que todavía no ha decidido qué hará. «No sé qué sucederá en el futuro pero lo que sí sé es que mi mujer igual no me aguanta un año entero en casa», bromeó.

Luis Enrique quiere marcharse consiguiendo los máximos títulos posibles y eso pasa por ganar este sábado al Celta y mantener la presión sobre el Real Madrid. «El control será difícil, contra un rival que presiona en todo el campo. Es uno de los equipos más difíciles de combatir en esta Liga, tienen calidad y seguro que será complicado. Se van a dar muchas situaciones de uno contra uno, es un equipo que no tiene miedo en adelantar sus líneas. Será un buen reto para nosotros», explicó. En este sentido, descartó que el partido ante los gallegos sirva como ensayo para el partido que la próxima semana deben disputar ante el PSG y en el que deberán remontar el 4-0 de la ida: «La defensa del Celta es muy diferente a la del PSG. No hay paralelismos».

Tras asegurar que están «centrados en lo que consideramos lo más importante, que es ganar títulos», añadió: «Tenemos que seguir en la misma idea de sumar, sumar y sumar y que los otros no hagan lo mismo. El objetivo es sumar puntos, que es lo que te permite ganar el campeonato, lo otro ya no depende de nosotros. Hay que estar preparado para superar las diferentes situaciones que se produzcan». Y no descartó al Sevilla en la lucha por el título: «Todos los equipos que están matemáticamente con opciones de ganar la Liga, hay que considerarlos». Finalmente no pudo evitar una broma cuando un periodista le preguntó si echaría de menos a la prensa el próximo año: «Qué gracioso el tío. Hoy estás 'sembrao'. Bueno, ya me lo diréis. Sorpresas te da la vida...».

Baja de André Gomes

Luis Enrique facilitará este sábado por la mañana la lista definitiva para recibir al Celta. El técnico no podrá contar con los lesionados Aleix Vidal y Jérémy Mathieu. Será duda hasta el último momento André Gomes, que ha sufrido un capítulo de vómitos y malestar general, por lo que no se ha entrenado. En la sesión preparatoria participaron, en cambio, los jugadores del filial Wilfrid Kaptoum, Marlon Santos y Seung-Ho Paik.

Por último hay que destacar que la UEFA sometió a un control antidopaje a diez futbolistas azulgranas antes del entrenamiento, todos ellos titulares habituales. Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Alba, Rakitic, Busquets, Iniesta, Messi, Suárez y Neymar se sometieron a la habitual extracción de sangre cuando se acerca una jornada de Champions League.