Luis Enrique pierde a Aleix Vidal por una grave lesión de tobillo

Aleix Vidal protagonizó la nota negativa del partido entre el Alavés y el Barcelona. El lateral sufrió una fuerte entrada de Theo cuando faltaban dos minutos para el final del partido que le lesionó el tobillo. El futbolista enseguida se echó la mano al tobillo y tuvo que ser evacuado en camilla. Las primeras exploraciones apuntan a una luxación de su tobillo derecho, lo que le podría tener varias semanas de baja. No obstante, los servicios médicos decidieron llevárselo en ambulancia al Hospital San José de Vitoria donde fue examinado por el doctor Yaguas.

Theo manifestó nada más acabar el partido la involuntariedad de la lesión y se dirigió a los vestuarios del Barcelona para interesarse por el estado del lateral culé. «Yo quiero el balón y él tiene el pie apoyado. Le pido perdón y ahora iré a ver cómo está», explicó sobre el césped de Mendizorroza. Mauricio Pellegrino se sumó al sentir de su futbolista: «Ojalá se ponga bien cuanto antes, le pilló con el pie apoyado. Voy a ver cómo está».

La expedición culé se marchó de regreso a la Ciudad Condal bastante preocupada por el estado de Aleix Vidal, que se quedó en el hospital. «Ya hemos visto que está fracturado, ha sido la nota negativa y lo lamentamos por él y por el equipo. En principio es algo grave pero hay que esperar que los médicos lo vean, pero no es nada bueno», explicó Luis Enrique antes de conocer el parte definitivo.

Ivan Rakitic estaba sobre el campo y cerca de Aleix cuando el futbolista se retorcía de dolor sobre el césped. «Me parece muy fea la entrada. Ojalá que no sea lo peor que se puede pensar ahora mismo. Ojalá no sea nada grave porque me he asustado», explicó aún afectado. Lucas Digne, salvaguardó la intención de Theo, al que liberó de causar la lesión de Vidal: «Espero que no sea grave. Pienso que Theo juega el balón, no es una mala persona ni lo hace para hacer daño».

No obstante, no todas las opiniones fuerion tan benevolentes. El ex árbitro Iturralde González encendió las redes sociales cuando, comentando el partido para Carrusel Deportivo, culpó a Aleix de su propia lesión: «¿Dónde va Aleix Vidal a meter la pierna en un balón dividido ganando 0-6?». Lo cierto es que el hecho de que Clos Gómez ni siquiera mostrara tarjeta amarilla a Theo causó un cierto revuelo y malestar entre los internautas que seguían el partido.

Aleix Vidal había recuperado el protagonismo tras un inicio de temporada en el que parecía no entrar en los planes de Luis Enrique. Tras haber jugado solo cinco partidos en los cinco meses de competición de 2016 ha recuperado la confianza del técnico y ha disputado seis partidos en este 2017, siendo titular en los últimos tres partidos de Liga. En estos once partidos sumaba dos goles y cinco asistencias.