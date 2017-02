Luis Enrique 'pasa' de la final de Copa y avisa que el Alavés «puede volver a meternos mano»

El Barcelona podría colocarse líder momentáneo de la Liga si gana el partido de este sábado ante el Alavés, a la espera de que el Real Madrid dispute su encuentro poco después en El Sadar. Luis Enrique no le da ninguna importancia a esta posibilidad más allá de presionar al equipo de Zidane, que ha disputado dos encuentros menos que los azulgranas. «No le doy ningún valor. Me interesa ser líder en la jornada definitiva, que es la 38, cuando no se puedan conseguir más puntos. Necesitamos conseguir puntos para mejorar nuestra posición».

El rival será el Alavés, que curiosamente será el contrincante en la final de Copa del Rey del próximo 27 de mayo. «Es una circunstancia que no se suele dar muchas veces pero no creo que tenga ninguna incidencia en el partido que sea nuestro rival en la final de Copa», aseguró el asturiano. No obstante, el técnico no se fía ni un ápice del equipo de Pellegrino, al que colmó de elogios: «Es el equipo revelación por sus números y consistencia, tienen un entrenador nuevo que ha sabido imponer su impronta y con una trayectoria muy buena. Es un equipo recién ascendido pero está muy bien. La sorpresa que dieron en el Camp Nou ya no es tan sorpresa. Lleva 16 partidos sin conocer la derrota. Será difícil». Luis Enrique fue contundente al asegurar que «es un equipo que nos ha metido mano y que nos la puede volver a meter».

La euforia que ahora mismo están viviendo en el Alavés, tras su clasificación por vez primera para la final de Copa, es un arma de doble filo. «Que nos han ganado, que están bien y que sus números son muy buenos es una evidencia. Tendremos que esforzamos mucho», asegura y desmonta la teoría que el Barça llegará más descansado por haber tenido un día libre más: «Llevamos 13 partidos de infarto».

Al margen del partido de este sábado también se abordaron otras cuestiones como la final de Copa, la sanción a Suárez o la negativa del Madrid a ceder su estadio. Luis Enrique cree que dentro de unos años se valorará todo lo que está haciendo este equipo. «Así es el ser humano, se acostumbra a lo bueno en cinco minutos. En un futuro, espero que muy lejano, nos acordaremos de ello. Ahora es el momento de estar acostumbrados a todo esto».

El técnico pasó de puntillas sobre la sanción del Comité de Competición a Suárez, al que ha castigado con dos partidos. «¿Como resolvemos esto para que parezca un accidente? Hay cosas que no debo comentar y que debéis decir vosotros. No soy el mejor aliado para generar polémicas», ironizó. Casi dio una respuesta idéntica cuando se le preguntó por las palabras de Florentino Pérez, que no dejará el Bernabéu para jugar la final de Copa: «A mí esto me da cero morbo. Entiendo la postura de cada club. Es una cuestión indiferente para mí». Más explícito se mostró cuando le preguntaron si prefería jugar en el Camp Nou o en otro estadio: «Yo he vivido las dos situaciones y nos encantó jugar en el Camp Nou y también en el Calderón. Considero que es clave que sea un lugar en el que pueda ir mucha gente».

Finalmente se le pidió la opinión sobre la decisión de Bartzokas, de multar a sus jugadores y a él mismo por bajo rendimiento. «Cuanto menos es curioso, pero es el entrenador del equipo de baloncesto el que puede explicarlo. Nosotros todavía no hemos llegado a ese nivel a pesar de que hacemos autocrítica. Imaguino que será una medida para incentivarlos», comentó.