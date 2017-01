Luis Enrique: «Nuestro objetivo es ir al Calderón a ganar y todo pasa por marcar un gol allí»

Luis Enrique ha mostrado toda su ambición el día previo de disputar la ida de las semifinales de Copa ante el Atlético de Madrid. El técnico ha asegurado que no pensaba cambiar de planteamiento, que su objetivo era ir a por la victoria y que se planteaba hacer rotaciones para poder seguir optando a las tres competiciones que estaban disputando.

«Espero una eliminatoria muy complicada. No sólo estos próximos noventa minutos. Sabemos cuál es el objetivo, que es ganar este primer partido y eso pasa por hacer gol y jugar bien, superar el ambiente y su presión. Es una eliminatoria a la altura de unas semifinales. Yo no veo a Simeone cambiar mucho ni yo tampoco lo voy a hacer. Es un rival difícil y nosotros también lo somos para ellos», ha comnezado asegurando el asturiano.

Luis Enrique no ha ocultado sus intenciones ni cómo planteará el partido. «La alineación viene condicionada por los partidos que tenemos. Queremos ganarlas todas. Necesito superar todo el cargado calendario. Esa es la idea. si no hago rotaciones no llego ni al 15 de febrero. Voy a rotar todas las veces que pueda. Si no roto, la cosa se agrieta», ha asegurado.

Eso sí, no ha querido lamentar las bajas importantes que tiene para este encuentro. Iniesta y Busquets no podrán viajar a Madrid por lesión: «Estoy contento con lo que tengo, encantado con mi plantilla. Durante la temporada hay que superar momentos complicados. No se trata de hablar de los que no están».

El preparador azulgrana no escatimó elogios al Atlético pero asguró que «no es el equipo que más me ha exigido pero es un equipo que compite a las mil maravillas». «Conocemos su versión cerrando espacios pero también presionando alto. Es un equipo muy trabajado de alto nivel y uno de los mejores equipos de los que hay en el mercado europeo. Será difícil y complicado», añadió.

Luis Enrique, que no sabe «si influirá el partido del Betis porque son dos competiciones diferentes», no sabe si la situación que atraviesa el Atlético en la Liga puede influir en esta eliminatoria: «Tiene una doble lectura. Puede centrarse en la Copa pero un equipo suele ser competitivo en todas las competiciones. Creo que en Liga va a tratar de ser fuerte y meterse arriba».

La situación del arbitraje y la posibilidad de que se instauren medidas tecnológicas para ayudar a los colegiados es un tema de candente actualidad que volvió a ser abordado por el técnico: «Habría que diferenciar lo que es el VAR, del que no estoy a favor, de otrs cuestiones pero sí en lo que sea ayudar al árbitro con tecnología. Sobre en todo en agresiones o goles fantasmas, en los que se necesitan sólo tres segundos para dirimir. Yo no entiendo el fútbol parándose cada tres minutos para ver un fuera de juego».

El preparador no quiso valorar los errores que habían perjudicado a su equipo ni la comparación con otros equipos: «La única realidad es que al acabar el campeonato habrá un campeón y será el justo campeón». Y volvió a rehusar dar una respuesta sobre la renovación de Messi: «Ya tengo por salud personal no hablar de ninguna renovación de nadie. Ya lo he declarado en infinidad de ruedas de prensa».