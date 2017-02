Poco dado a desvelar las intenciones del club en cuanto a las posibilidades de fichar o vender jugadores, Luis Enrique ha sorprendido al reconocer que el Barcelona no descarta acudir al mercado, posibilidad que la normativa le permite en estos momentos, para fichar un sustituto para Aleix Vidal. La luxación de tobillo, que necesitó operación quirúrgica, mantendrá al azulgrana cinco meses fuera de los terrenos de juego. El lateral derecho es una de las posiciones en la que menos efectivos cuenta.

«Aleix está mejor, en un proceso de ir mejorando día a día. Siempre que se produce una baja de este tipo y si la reglamentación nos permite fichar no podemos negarnos a ello. Es una posibilidad que estamos barajando y veremos si nos conviene», aseguró el técnico, que se ha llevado a Nili, del filial, a París.

Precisamente en la capital francesa se juega el primer acto de los octavos de final entre el equipo culé y el PSG de Unai Emery. Luis Enrique cree que los galos se encuentrean en un buen estado y que no será fácil pasar de ronda, aunque el objetivo es ganar este martes. «Es una competición que se empieza con una liguilla y luego pasan algunos meses hasta que juegas las eliminatorias, por lo que puede cambiar el estado de forma de los equipos. He visto al PSG en un estado alto, con peligrosidad de sus individualidades y será una eliminatoria complicada. Nuestro objetivo es hacer un buen partido, ser superior al rival y ganar», aseguró.

El asturiano ha añadió que «conociendo a Unai, siempre nos ha intentado complicar la vida desde la presión. Será un partido atractivo. Esperamos un PSG atrevido, reforzado por su afición y complicándonos la vida». Y ha insistido en esa premisa: «Las eliminatorias siempre las hemos planteado igual, sean de Copa o de Champions. Hemos venido algunos años por aquí y el objetivo sigue siendo el mismo, ganar». No será la primera vez que el Barcelona juegue en el Parque de los Principes con Luis Enrique en el banquillo. Ese precedente acabó muy bien para los azulgranas: «Tenemos buen recuerdo de este campo y de este rival pero porque hemos hecho grandes actuaciones y el objetivo es el mismo, tratar de ganar. Pero nunca ha sido fácil. Pocos entrenadores se han enfrentado tantas veces al Barcelona como Unai, así que sabe a la perfección qué hacernos».

Esta admiración y respeto por el entrenador del PSG quedó patente cuando aseguró que «es de los mejores entrenadores del fútbol español, de los más laureados en Europa y que sabe a la perfección cómo juegan sus rivales. Tiene infinidad de soluciones a nivel defensivo y ofensivo. Es un gran fichaje al que sólo el tiempo le dejará demostrarlo». Más preocupación le causa el buen estado de forma de Cavani: «Tiene unos números que ya había hecho en anteriores equipos, como el Nápoles. Ofrece un sacrificio bestial en aspectos defensivos y sus números están al alcance de pocos jugadores».

Finalmente, Luis Enrique valoró la última ausencia de Piqué y que el Calderón sea la sede definitiva para la disputa de la final de Copa. «Gerard es una máquina competitiva, no quiere descansar nunca pero tenía un golpe. Es un jugador clave para nosotros tanto a nivel ofensivo como defensivo. Con este calendario había que dosificarlo para no correr el riesgo de que se lesionara», señaló. Y concluyó: «El Calderón me parece muy bien para jugar la final de Copa. Guardo un buen recuerdo del año pasado, es un campo histórico que podrá acoger a las dos aficiones».

También habló André Gomes, que aseguró tener muchas ganas de jugar la Champions. «Es la mejor competición entre clubes y ahora vienen los partidos más complicados, con los mejores equipos del momento. Estoy en un gran club. Hay cambios normales y me voy sintiendo mejor poco a poco. Soy joven y tengo que ir creciendo poco a poco. Con la ayuda de mis compañeros y el staff técnico espero ir creciendo».

Se le cuestionó por el partido que disputa el Valencia, en el que militó, ante el Real Madrid y que puede servir para acortar distancias a los culés: «No es importante ahora. Lo que queremos es conquistar la Liga. Si mis compañeros del Valencia nos ayudan, se lo agradecemos, pero lo más importante es el partido de mañana». También respondió a las críticas sobre su aportación al equipo en el centro del campo. «Entiendo todas las opiniones y estoy trabajando para mejorar cada partido y cumplir con las expectativas de todo el mundo. Espero poder dar mi contribución de aquí a final de temporada».

Sobre el partido ante el PSG explicó: «En estas eliminatorias no es importante hablar de favorito. Estamos los 16 mejores equipos del momento. Trabajamos para poder ganar, esperamos entrar fuertes. Hay algún cansancio, pero es normal con esta carga de partidos. Eso no es lo más importante para el partido de mañana. El PSG tiene muchos jugadores de calidad y trajeron jugadores en invierno. No está Zlatan, pero está Cavani, que está marcando muchos goles también. Es un equipo muy completo, jugamos en su casa y hay que respetarlos. Sabemos que será un partido complicado y creo que estamos listos».

Finalmente, el portugués habló de su posición y dónde prefiere jugar: «Empecé de interior y poco a poco me acostumbré de pivote. No tengo problemas y me adapto. Lo bueno es que aquí uno se acostumbra a cualquier posición porque todo es sencillo y todo te lo explican bien. Estoy agradecido por poder jugar, da igual dónde. Busquets e Iniesta son referencias en el Barça y en el fútbol mundial. Aprendes todos los días con ellos. Son jugadores que estando bien, te hacen más fuerte, pero hay que saber que aquí tenemos soluciones de todo tipo. Todos tenemos que estar listos por si hubiera alguna lesión grave como la de Aleix». Y eludió compararse con Iniesta o Rakitic: «Prefiero tener mi propio estilo. No hay otro igual a ellos. Me toca crecer y tengo años por delante. Son mis referencias en el equipo. Lo más importante es que me ayuden a crecer».