Luis Enrique: «No hay Barcelona 'J' ni 'H' ni 'Z'»

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha dicho que el horario del encuentro de mañana ante el Leganés (13.00 horas) no puede convertirse "en una excusa" y ha alertado de las dificultades que tendrá su equipo para superar al conjunto madrileño.

En la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará en el Estadio de Butarque, el preparador azulgrana ha asegurado que sus jugadores son conscientes de que si no muestran "una buena versión" no ganarán a un rival que, según prevé, les va "a complicar la vida". "Considero que el horario no influye mucho. El entrenamiento previo al partido es el habitual. Lo que sí condiciona es en el hecho de que no viajamos el mismo día, pero el año pasado ya lo hicimos cuando jugábamos a las 4 de la tarde. Es un horario especial, pero no servirá de excusa", ha reiterado.

Precisamente, las preguntas referentes al horario del partido han sido recurrentes en la comparecencia del técnico del equipo azulgrana, quien ha instado a sus jugadores a adaptarse a esta circunstancia. "Lo grave sería que les citarán a ellos a la una y a nosotros a las tres. Somos muy comprensibles con el tema de la alimentación. Tenemos muy buenos medios para que el jugador pueda prepararse de cara al partido", ha respondido en referencia a si preparan un plan nutricional diferente al habitual.

Sin confianzas

Más allá del horario, Luis Enrique ha avisado de que, a pesar de que el Leganés no parte como favorito, puede repetirse un resultado inesperado como el de la última jornada liguera en la que el Alavés conquistó el Camp Nou (1-2). "Tenemos que estar atentos. También el Alavés era inferior y nos ganó. Cada partido fuera de casa tiene su peligro y si no tenemos una buena versión, no ganaremos en Leganés. De eso ya son conscientes los jugadores", ha subrayado.

Sobre las virtudes de la plantilla entrenada por Asier Garitano, Luis Enrique ha destacado que "es un equipo trabajado y ordenado" y ha señalado que será clave estar "a su nivel de intensidad" para hacerse con los tres puntos. "En algunos momentos pueden defender con una línea de cinco defensas, pero es un equipo valiente, nada temeroso por ser un equipo recién ascendido. No tiende a encerrarse atrás y les gusta adelantar líneas y trabajar la presión", ha analizado.

El Barcelona afronta el tercer encuentro de una serie de siete en 23 días, algo que el cuerpo técnico azulgrana valora para completar las alineaciones. En este sentido, Luis Enrique no ha querido dar pistas sobre si mañana hará rotaciones, pero sí que ha desvelado que los jugadores son conscientes de que "es prácticamente imposible que puedan jugar los 90 minutos de todos los partidos" de la temporada.

"Tenemos que encajar las piezas y saber lo que necesitamos en cada partido y eso también depende de cómo acaba cada jugador", ha subrayado el técnico barcelonista, quien ha dejado claro que en su equipo no existen alineaciones de gala. "Salen once tíos vestidos del Barça. No hay equipos ni 'j', ni 'h', ni 'z'", ha aseverado al ser preguntado por las distintas versiones de su plantilla en función de las rotaciones.

Por último, ha negado que exista presión después del tropiezo ante el Alavés y ha enfatizado que el campeón se decide al final de la temporada. "Si en la jornada cuatro preguntamos esto... Todavía no se han producido enfrentamientos directos entre los equipos llamados a ser favoritos. Está muy bien sacar conclusiones ahora, pero queda todo