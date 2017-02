Luis Enrique se marcha satisfecho por la goleada en Vitoria pero tocado por la lesión de Aleix Vidal

El Barcelona zanjó el partido en Vitoria con un contundente triunfo ante el Alavés. No obstante, la goleada quedó empañada por la lesión de Aleix Vidal, que tuvo que ser evacuado a un hospital cercano a Mendizorroza para que evaluaron el estado de su tobillo.

Luis Enrique realizó una primera valoración sobre la lesión del lateral: «Ya hemos visto que está fracturado, ha sido la nota negativa y lo lamentamos por él y por el equipo. En principio es algo grave pero hay que esperar que los médicos lo vean, pero no es nada bueno».

También valoró la victoria del equipo y su contundente triunfo: «Ante un rival como el Alavés has de dominar muchos registros. El control que hemos tenido indica que el equipo ha estado bien posicionado, no sólo con el balón sino cuando lo perdíamos». El asturiano se marcha de Vitoria muy contento con la imagen ofrecida: «Hemos hecho un partido a la altura de lo que se exigía. En la segunda parte el Alavés cambia sus sistema pero tratamos de aprovechar sus espacios. Ha sido un partido completo en el que me ha sobrado la media hora final. Ha sobrado para los dos equipos».

Ivan Rakitic también habló y mostró su satisfacción por la victoria pero lamentó la lesión de Aleix: «Fue un partido muy completo de todo el equipo. Hemos hecho un encuentro muy serio desde el primer minuto. Hemos tenido paciencia para encontrar nuestro momento», explicó el croata, que añadió: «Me parece muy fea la entrada. Ojalá que no sea lo peor que se puede pensar ahora mismo. Ojalá no sea nada grave porque me he asustado».

Lucas Digne se sumó a las palabras de su compañero. El francés acabó jugando como central y aseguró que se sintió bien en la posición: «Cuando juego me siento siempre bien, el equipo ha ganado por 0-6 fuera de casa. El mister me ha dicho en el descanso que si podía jugar de central y yo le he dicho que sí». Sobre la lesión de Aleix, añadió: «Espero que no sea grave. Pienso que Theo juega el balón, no es una mala persona ni lo hace para hacer daño».

Mauricio Pellegrino lamentó la lesión de Aleix. «Ojalá se ponga bien cuanto antes, le pilló con el pie apoyado. Voy a ver cómo está». Mucho más cariacontecido estaba Theo, que fue el futbolista que lesionó al lateral azulgrana. «Yo quiero el balón y él tiene el pie aoyado. Le pido perdón y ahora iré a ver cómo está», señaló.