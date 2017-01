Luis Enrique: "Hace tres semanas esto parecía un velatorio y ahora es todo lo contrario"

El Barcelona tratará este domingo de mantener la presión sobre el Real Madrid. Para ello deberán derrotar al Betis y Luis Enrique Martínez espera proseguir con la buena racha que han iniciado. "El Betis en su estadio intentará crearnos problemas y nosotros traremos de combatirlo", empezó asegurando el técnico.

El asturiano no piensa en el Real Madrid ni en el complicado partido que tienen los de Zidane ante la Real Sociedad en su objetivo de recortar distancias: "Lo único que me interesa es el partido del Villamarín. Es la única manera de acercarnos a los de arriba pero no tiene sentido fijarnos en los rivales si no haces tus deberes".

En este sentido, el preparador se refirió a las dinámicas y a los intereses que parecen rodear a cada jornada liguera. Los azulgrana suman cinco victorias consecutivas: "Hace tres semanas o cuatro esto era un velatorio y ahora es lo contrario. Buscamos una buena dinámica y alargarla".

Al margen de todos estos aspectos, Luis Enrique valoró los últimos partidos y las polémicas en las que se han visto envueltas. Por ejemplo, durante los partidos ante la Real Sociedad, en que los donostiarras se quejaron abiertamente de los arbitrajes de algunas actitudes de los jugadores culés. Uno de los que se quejó el pasado jueves fue Zurutuza. "No lo había oído, no tengo ganas de contestar a nadie ni hablar de esto. En los campos suceden muchas cosas que los profesionales entienden rápidamente y conviene que se queden ahí, pero lo respeto". No obstante, valoró las numerosas tarjetas amarillas que ven los suyos: "Me preocupa y es un cosa que es difícil que cambie aunque estoy tratando de cambiar. Yo no soy el mejor ejemplo por mi etapa de jugador, pero deben tratar que las emociones no se disparen porque el rendimiento se puede ver afectado".

Luis Enrique no quiso valorar el presunto mal estado del Real Madrid, aunque explicó que "para que triunfe uno al otro no le puede ir bien. Es la teoría de los vasos comunicantes, pero mno quiero habalr de este tema". Y aseguró que aún no ha decidido si Mascherano seguirá sustituyendo a Busquets: "Barajo todas las opciones. Hasta que no se lo diga a los jugadores no se sabrá. Tengo muchas y muy buenas posibilidades". El asturiano añadió: "Estamos buscando una buena racha y queda muchísimo. Nuestro objetivo es mejorar día a día y sumar puntos pero no creo que sea decisivo este inicio de la segunda vuelta. Todos fallaremos, ya veremos en qué proporción".

El preparador no quiso valorar su renovación pero aseguró que "mi contrato está maravilloso y muy bien valorado". Y finalmente, opinó sobre el emparejamiento copero con el Atlético de Madrid. "En las alturas en las que estamos cualquiera de los rivales que nos tocara tiene nivel. Para los dos será dificl y duro pero con un estímulo grande, que es jugar la final. En los últimos años es un clasico. Será una eliminatoria competida y disputada, ha asegurado.