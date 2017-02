Luis Enrique: «Es una evidencia que mis jugadores son los que más faltas reciben y los más sancionados"

Luis Enrique ha comparecido en la sala de prensa tras el último entrenamiento en el que han preparado el partido ante el Athletic de Bilbao. El técnico espera retomar el pulso a la Liga con una victoria ante los de Valverde tras el empate en el Villamarín aunque sabe que le espera un choque complicado. "Difícilmente nos podríamos sorprender desde el momento que los dos entrenadores somos fieles a lo que pretendemos. Ahí no hay nada a negociar. Será muy difícil por la presión que hacen tan alta y trataremos de aprovechar los espacios que creen. Habrá que estar muy atento", apuntó el asturiano.

Luis Enrique también quiso defender a sus jugadores, que están viendo como sufren numerosas faltas y, en cambio, son amonestados a la mínima protesta. El ejemplo más claro es Neymar. "Es una evidencia que mis jugadores son a los que más faltas se les hace y son de los más sancionados. Allá cada uno con su conciencia. Primero hay campañas para desacreditar a mis jugadores que fingen y se tiran, y luego campañas de los mismos medios para decir que es injusto. Esto forma parte del fútbol", apuntó. El preparador insistió en este tema: "Sólo puedo elogiar a mis jugadores porque han tenido que lidiar con muchos aspectos y han tenido que tener un control bestial. A pesar de eso hay que tener en cuenta que juegan con las pulsaciones alteradas. Lo que me hace gracias es que los que hacen una campaña luego la hagan en contra".

Luis Enrique, que aseguró que las dos caras que están mostrando en algunos partidos "no me preocupa en Copa porque es a doble duelo", desveló que "en Liga nos ha faltado regularidad. En cada partido hay diferentes fases. En Liga nos está faltando esa regularidad que se necesita para estar más arriba. Conviene apretar al máximo para estar más arriba".

El preparador azulgrana considera que son unos firmes candidatos a ganar la Liga porque "estamos en la jornada 21 y todos somos conscientes que los de arriba vamos a fallar. Vaticinar quién va a ser el campeón de Liga es difícil. Habrá posibilidad para tres o cuatro equipos".

Luis Enrique también abordó otros aspectos de la actualidad azulgrana como la recuperación de Iniesta y Busquets, que aún no tienen el alta médica: "Falta la decisión de los médicos y ver el propio estado de los jugadores pero es una gran noticia ir recuperando jugadores y tenerlos a disposición". Tras asegurar que "no me sorprende ni puede sorprenderle a nadie lo que hace la MSN porque llevamos tres años viéndolo", vertió nuevos elogios hacia Messi: "Siempre juega donde se le necesita y es el más capacitado para bajar al centro del campo, aunque yo prefiero tenerle cerca del área".

El técnico se desvinculó de cualquier polémica, como la decisión del Barça de posponer un homenaje al Dream Team: "Yo juego un partido cada tres días... Vivo por y para el equipo y por y para lo que hace el rival. Todas la cosas institucionales son de otras responsabilidades. No quiero opinar porque se malinterpreta". Tampoco valoró la decisión de Berizzo, que anunció rotaciones ante el Real Madrid este fin de semana porque aseguró que el objetivo del Celta era la Copa: "No tengo nada que opinar de los demás equipos. Los entrenadores hacen lo que creen oportuno y yo respeto a todos mis compañeros".

Y acabó con palabras amables hacia Ronaldinho, nuevo embajador del Barça: "A mí, que compartí vestuario con él, me parece muy bien la decisión del club. Fue un pionero en cuanto a generar alegría y a disfrutar del fútbol en una época en la que no no había alegría. Parecía más un surfero que un jugador de fútbol, y le dio otro concepto al fútbol. Relacionó al Barça con alegría".