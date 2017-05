Luis Enrique espera una carambola pero sabe que será muy difícil

Luis Enrique aguarda tranquilo el partido ante el Eibar , consciente que la victoria no le basta para ganar la Liga pero que es el paso ineludible para optar a conquistarla. Sólo combinada con una derrota del Madrid en Málaga les serviría pero el asturiano hace autocrítica y reconoce que no han hecho méritos suficientes para depender de sí mismos. «Cualquier rival, independientemente de la clasificación, siempre representa un peligro en la última jornada. Ellos se juegan cosas, hacer su mejor temporada en la historia. Sólo por cómo han jugado durante la temporada, sabemos que nos van a complicar las cosas. Nos esperamos una buena versión del rival. Nuestro objetivo, claro, es ganar el título», empezó explicando al referirse al rival del domingo.

«Centrarse en el trabajo es la única manera. Si conseguimos la carambola, fantástico y a celebrarlo. Y si no, a felicitar al campeón. Es mi modus operandi como profesional. Nuestro objetivo es que la gente se lo pase bien. Las matemáticas las dejé hace tiempo. No depender de ti mismo te da inferioridad, pero las Ligas se suelen decidir al final», aseguró el asturiano, que no abandona su optimismo: «No me da igual lo que pase en el otro partido, claro. Pero como no podemos influir, no tiene sentido estar preguntando. tenemos que centrarnos en nuestro partido. Al final, ya habrá tiempo para preguntar y enterarse».

Precisamente, el partido que juega el Madrid en Málaga también centró buena parte de su rueda de prensa. «No creo que lo que hagamos nosotros pueda influir en el rendimiento de nuestro rival en otro estadio. Ojalá, pero no lo creo». Y se le preguntó si confiaba en una victoria del Málaga: «Confío en una victoria del Barça. Sin eso, no podemos ser campeones». Eso sí, quiso disipar cualquier atisbo de dudas sobre la preparación del partido por parte de Míchel, madridista confeso y ahora entrenador del Málaga: «Me fío al cien por cien de la profesionalidad de todos los entrenadores y jugadores de Primera, segunda, Tercera...». Y añadió: «Son semanas diferentes a las de los anteriores campeonatos de Liga. La línea que separa el éxito del fracaso a este nivel es ínfima».

Último partido en el Camp Nou

Luis Enrique dirigirá su último partido en el Camp Nou como entrenador del Barcelona después de que comunicara su decisión de no seguir al frente de la plantilla azulgrana. En este sentido, habrá una despedida por parte de la grada. «Estoy preparado para un partido clave e indispensable para el título. No depende de nosotros, sólo el ganar el partido es lo que está en nuestras manos. A partir de ahí, será especial, como es lógico. Sabes que un día va a llegar este día. Sabía que se me iba a hacer corto, estuviera 1, 3 o 25 años. Aquí pasa todo con mucha celeridad y mucha pasión. La historia del Barça está llena de días de este tipo. La gente va pasando. Estoy súper orgulloso de haber formado parte de esta historia. Muchas gracias al Barça por mis ocho años como jugador y seis como entrenador. No le daría importancia a que sea mi última temporada porque la próxima temporada estaré muchos días en el Camp Nou en mi asiento de socio. No es una despedida, es un hasta pronto».

El asturiano quiso dejar claro que seguirá presente en el día a día del Barça: «No tengo previsto dirigirme a nadie porque yo no me voy. El año que viene estaré en la grada con todos los culés. No sólo me considero culé, sino que vivo y tengo un sentimiento de muchísimo cariño por Cataluña. Mi mujer y mis hijos son de aquí. Aquí he caído de pie, se ha confiado en mí mucho».