Luis Enrique: «El equipo está fastidiado»

Luis Enrique ha admitido que su equipo está fastidiado, algo lógico después de ver la derrota en el Camp Nou el pasado sábado ante el Alavés. Sin embargo, los jugadores tienen muchas ganas de competir ante el Celtic de Glasgow.

El Barcelona debuta mañana (20.45 h) en la Liga de Campeones y el técnico azulgrana ha enfatizado la importancia de empezar bien en una competición tan corta, más aún después del último tropiezo liguero. «Es básico empezar bien, básico para nuestra moral después de la derrota liguera inesperada», dijo el técnico en la rueda de prensa previa al choque.

Antes del entrenamiento, Luis Enrique explicó que no ha iba a ser diferente a los sesenta que hacemos durante la temporada. «El equipo está fastidiado, evidentemente, porque no nos gusta perder a casa. Pero más allá de ese fastidio, tenemos el ciclo más corto sin descansar después de jugar el sábado. Tenemos muchas ganas de competir mañana, muchas ganas de ver un Camp Nou a tope en una competición que nos apasiona», subrayó.

En cualquier caso, destacó que no solo no quiere volver a fallar sino que no quiere fallar nunca. Aunque insistió en que como entrenador lo que le realmente le interesa es cómo mejorar, identificar los problemas, buscar una solución y reconocer que hay aspectos del fútbol que no los puedes controlar.

También tuvo palabras para el Celtic, un equipo del cual su afición protagonizó un altercado en el derbi más antiguo del mundo ante el Glasgow Rangers: «Espero encontrar un equipo muy parecido al que vimos en la pretemporada –y al que venció (1-3)–». También elogió la idea del entrenador del Celtic, Brendan Rodgers, de jugar, asociarse y presionar la salida del balón. «Es un amante del buen fútbol, de una idea futbolística muy atractiva. Me gusta su idea», analizó.

Con vistas al encuentro, el guardameta Marc-André ter Stegen sigue siendo duda por unas molestias musculares, aunque hoy ha disputado el entrenamiento con total normalidad, mientras Leo Messi sigue aquejado por una pubalgia. «Me gustaría que Messi jugara todos los minutos, pero en este caso manda el jugador. Dependerá de cómo se encuentre él. Será su estado el que determine los minutos que puede jugar», zanjó.