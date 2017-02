La abultada derrota del Barcelona en París centró la mayor parte de la rueda de prensa que ha ofrecido Luis Enrique para valorar el encuentro que los azulgranas disputan mañana ante el Leganés. El técnico reconoció la superioridad del PSG pero se mostró desafiante ante algunas preguntas que no le gustaron. Ha empezado asegurando que ante el Leganés jugarán «un partido que servirá para ver nuestra respuesta ante una situación difícil».

El asturiano no quiere hablar todavía del partido de vuelta en el que deberán remontar un rotundo 4-0, aunque ha dejado claro que piensa cada día en cómo intentar la machada. «Queda un mes todavía. Lo hemos marcado como algo importante en el calendario y está en mi cabeza desde el siguiente al partido pero antes tenemos otros encuentros clave para la Liga. Va a estar en mi cabeza cada día hasta que llegue pero hay que centrarse en el de mañana. Ya habrá tiempo para pensar en el PSG», ha explicado.

Luis Enrique cree que el choque de la Champions «sin ninguna duda afectará en un futuro inminente». «Ellos fueron superiores y hay que aceptarlo. Tenemos que mejorar nuestro rendimiento. No pasó nada que no nos mereciéramos. El resultado pudo ser mayor», ha declarado en un sincero ejercicio de autocrítica. En lo que prefirió mantenerse al margen fue sobre las declaraciones de sus jugadores, Iniesta y Busquets, en las que ponían en tela de juicio la preparación táctica del partido europeo: «Da igual lo que yo pueda decir. Yo sólo respondo de mis declaraciones, lo demás lo hablo dentro del vestuario cara a cara».

A partir de este momento, Luis Enrique empezó a molestarse con las preguntas. Se le cuestionó por la confianza del vestuario en su persona, sobre si sentía que se dudaba de él o si se veía señalado por la derrota. «Ja-ja-ja, qué bonito. Pues nada», soltó para dejar sin respuesta si creía que sus jugadores ya no creían en él. Y posteriormente añadió: «No he escuchado nada. No os escucho a los periodistas normalmente, pues imagínate ahora. No me acerco a una radio ni a una tele a diez pasos ni borracho. Me avala mi trabajo. Al que le guste bien y al que no también».

Luis Enrique estaba bastante molesto y tiró de ironía ante la insistencia de las cuestiones: «Lo siento por el que piense que me afecta. Me afecta cero porque sino no podría estar en este cargo durante casi tres años. Los primeros que hacemos crítica somos nosotros, los primeros que intentamos mejorar somos nosotros. El resto, lo que forma parte de este circo, afortunadamente hay una distancia considerable entre vosotros y nosotros». Y mandó un recado a los que piensan que la temporada del Barcelona será mala: «Los que te han dicho esas cosas son los optimistas. Como este es un mundo de exageraciones sólo me queda pensar que las cosas no son ni blancas ni negras. Hay muchos matices. En una competición estamos tocados y en las otras dos estamos muy vivos».

El técnico azulgrana aseguró que su futuro «no tiene nada que ver con lo que pase en estos meses. Ni en un partido ni en los 38. Y todavía no he tomado la decisión». Y explicó qué había hecho para olvidar la derrota en París y aislarse de las críticas: «He jugado mucho al parchis con mi mujer que, por cierto, me gana».

Por último, se le cuestionó por el partido que el Madrid juega esta tarde ante el Español y si confiaba en una victoria perica: «Quedan muchas jornadas y no habrá ningún equipo que gane todos los partidos que quedan. Mi esperanza es que nosotros sí los ganemos y que el rival pierda puntos. Me da igual contra quién».