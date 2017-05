Luis Enrique viajará esta tarde a Las Palmas con la intención de lograr una victoria que permita a su equipo mantener el pulso en la Liga. No podrá contar con Piqué, que no se ha entrenado en toda la semana. De hecho, el central se encuentra ingresado en el hospital Vall d'Hebron por un virus estomacal que no reviste gravedad, según ha informado Catalunya Radio. El catalán lleva varios días arrastrando esta dolencia derivada de un problema vírico. La baja de Piqué se une a las de Sergi Roberto (sancionado) y Mathieu, Aleix Vidal y Digne (lesionados). Seguramente deberá echar mano de algún futbolista del filial para completar la defensa. Mascherano, que se perfilaba como el lateral, podría acompañar a Umtiti en el eje de la zaga. «Piqué será baja segura porque no ha podido entrenar en toda la semana y esperemos que se mejore», explicó Luis Enrique.

En este sentido, el técnico no quiso lamentarse: «Tenemos muchas bajas en la línea defensiva pero para eso tenemos una plantilla, para solventar las bajas». Y valoró la dificultad de enfrentarse a Las Palmas a pesar del mal momento que los canarios parecen atravesar: «Mi trabajo como entrenador es el de valorar la peligrosidad del rival y las complicaciones que pueden surgir en un partido. Las Palmas ha hecho una temporada muy buena, está en una posición media-alta en la tabla, con buen juego. Tal vez en la segunda vuelta ha tenido algunos malos resultados pero en casa siguen siendo un equipo muy peligroso. Me espero un partido complicado que nos va a generar una exigencia grande y que vamos a tener que estar a un buen nivel para solventarlo».

Luis Enrique añadió que «el ánimo de los jugadores y de todo el club es el de explotar nuestras opciones en los dos títulos en los que estamos inmersos». El asturiano elogió al club canario: «Es un partido de dificultad máxima por lo que significa siempre jugar en su estadio, donde están respaldados por su afición. Es un equipo de los que mejor juegan a fútbol de la Liga. Aunque conseguimos un gran resultado en la primera vuelta pero tuvimos que ser muy eficaces. Es un partido especialmente peligroso».

Luis Enrique evitó pisar tierras pantanosas y no valoró aspectos como la posibilidad de que el Sevilla gane este domingo al Madrid («hace mucho tiempo que solo me fijo en el Barça») ni la discusión que mantuvieron Neymar y Unzué esta semana durante un entrenamiento: «No me interesa nada que no esté relacionado con el partido de Las Palmas». Únicamente felicitó y elogió a Dani Alves por su trayectoria y su clasificación para la final de Champions: «Me encanta que sea importante allá donde vaya. Me pronuncié infinidad de veces sobre la calidad de Alves como profesional y persona. Le felicito y le deseo lo mejor».