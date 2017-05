Luis Enrique cierra su ciclo con nueve títulos de trece posibles

Luis Enrique analizó el partido tras la consecución del título. El entrenador estaba muy satisfecho tras cerrar su etapa al frente del banquillo azulgrana. «Tristeza en absoluto, alegría total. He sido yo el que ha decidido pararse. A mi y a los jugadores les va a venir de maravilla. Tal y como lo entiendo yo implico desgaste. No siento ninguna pena. Los números son muy buenos, con 9 títulos de 13 que hemos jugado. La afición se ha dado cuenta del sacrificio que han hecho todos los jugadores», apuntó.

Luis Enrique destacó que su equipo «es una gran familia» y que «las cosas se han hecho bien». El asturiano que se tomará un año sabático, bromeó sobre su futuro: «Estoy abierto a otros deportes. Soy competitivo y estoy dispuesto a hacerme entrenador de otros deportes y seguro que se me daría bien». Luis Enrique quiso dedicar el título a «mi mujer y mis hijos que son los que me sufren cuando llego a casa».

Los elogios hacia sus jugadores también fueron constantes. «Messi es un extraterrestre. He tenido la oportunidad de disfrutar a uno de los mejores Messi. Es el número uno sin ninguna duda y ha sido un placer compartir esta etapa con él. Es un jugador que se cuida al máximo y no necesita de su físico. Hay Messi para rato». Sobre el partido de la final habló poco: «En una final pueden pasar muchas cosas, como ha sucedido en este partido. El Alavés ha sido fiel a su forma de jugar. Nos hemos adelantado y nos hemos podido ir con ventaja en el marcador al descanso».

Andrés Iniesta fue el encargado de levantar la Copa. El capitán estaba contento. «Las finales siempre cuesta ganarlas aunque fuéramos los teóricos favoritos. Hemos sido efectivos en momentos puntuales y hemos conseguido el objetivo de acabar la temporada consiguiendo esta Copa», explicó. El manchego bromeó al comentar los motivos por los que había levantado el trofeo junto a Busquets. «Necesitaba algo de ayuda», aseguró, y añadió: «No hay nada diferente en el horizonte. Ya va bien que Busi se vaya acostumbrando para el futuro». Iniesta hizo un breve balance de la temporada: «Cuando no conseguimos los objetivos no podemos considerar una buena temporada en resultados. Se nos exige eso más allá de jugar bien y que nuestra gente se siente identificada. En las otras competiciones no lo hemos hecho bien y eso ha penalizado. Hay que darle valor a esta Copa porque es muy dificil seguir ganando».

Paco Alcácer también estaba feliz. Tras una temporada complicada acabó marcando en la final de Copa para cerrar el partido. «A pesar del inicio de temporada, que no entraban los goles, hay que seguir trabajando para mejorar y adaptarse. En el tramo final sí he estado mejor, de menos a más toda la temporada. Ayudar al equipo con un gol es una gran alegría», explicó. El atacante añadió: «En casa me enseñaron que hay que darlo siempre todo y dar el máximo cuando las cosas van mal. Estar en el campo y jugar con Leo Messi es espectacular. No de ahora sino toda la temporada, hace partidos increíbles no hay duda de que es el mejor del mundo, lo demuestra día a día».

También Josep Maria Bartomeu realizó su balance. Al presidente le ha sabido a poco la Copa del Rey. «Estamos muy contentos, no ha sido fácil. El Alavés es un gran equipo, pero Messi ha vuelto a demostrar que es diferente y que es el mejor del mundo. La Copa del Rey me sabe muy bien aunque la temporada no ha sido la que hubiéramos querido. Hemos luchado hasta el último partido en Liga. Disfrutemos de esta Copa, no ha sido fácil y vamos a disfrutarla. Y a partir de la próxima temporada, preparar la nueva temporada».

El presidente explicó que «siempre saben bien los títulos, nadie rechaza nada. Ganar la Copa es un buen final de temporada, aunque siempre queda el gusto amargo de los partidos de Liga. Un buen final de una temporada irregular. Y sin duda, Luis Enrique es uno de los mejores entrenadores de la historia del Barça. Tienes las puertas abiertas para cuando quiera volver».

Pellegrino, futuro en el aire

Mauricio Pellgrino no puso peros a la victoria del Barcelona y quiso mostrar su apoyo a la afición del Alavés, que llevó en volandas al equipo durante todo el encuentro. «Como afición ya somos ganadores. El tercer gol ha sido clave», explico el entrenador babazorro. Pellegrino quiso tener también un reconocimiento para sus jugadores: «Me ha costado mucho armar el equipo para este partido porque todos se merecían jugar». Finalmente, el argentino no quiso dar pistas sobre su futuro y traslado todas las preguntas sobre este aspecto a la próxima semana.