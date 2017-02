Luis Enrique: «Me alegran más los goles de Alcácer que los que marcaba yo cuando jugaba»

Luis Enrique estaba satisfecho tras la victoria y realizó un primer análisis en el que se congratuló por el rendimiento del equipo tras las numerosas rotaciones realizadas: «No hay partido cómodo con el Athletic de Bilbao. Da igual lo que hagas. No hemos estado precisos y ellos han podido hacer gol en los primeros instantes pero hemos podido cerrar el partido con el gol de Messi. La segunda parte ha sido más placentera. Ha sido un día muy positivo y se ha podido ver que para conseguir todos los objetivos tenemos que contar con todos los jugadores e ir dosificándolos y hemos ganado tres puntos que son maravillosos».

El asturiano estaba especialmente contento por el gol que había marcado Alcácer, un futbolista que esta temporada está teniendo pocos minutos y al que se le acusaba de ser poco efectivo: «Me alegran más los goles de Alcacer que los que marcaba yo. Tengo especial empatía por las personas que tienen afán de mejorar y superarse cuando las cosas no salen bien. Todos los culés estarán contentos. Este gol le va a venir muy bien».

No quiso hablar, en cambio, de su decisión de sustituir a Messi, algo que no sucedía desde octubre de 2014. «No suelo comentar lo que hablamos en el vestuario. A mí lo que me interesa es ayudar a mi equipo. Lo demás es el morbo de lo que os interesa a los periodistas, así que os dejo en la incertidumbre».

Aleix Vidal estaba exultante tras haber marcado un nuevo gol. «El triunfo es justo. He tenido la suerte de ayudar con el gol y estoy muy contento», señaló sobre el mismo césped del Camp Nou. El lateral, que ha sido titular, señaló que «tener a Messi, Suárez o Neymar es espectacular. Desencallan los partidos. Me alegra jugar en su equipo». Y se refirió a su particular racha: «He tenido la suerte de ayudar a los compañeros con goles».

Ernesto Valverde lamentó la derrota pero reconoció la superioridad de los azulgranas. «Te matan si te descuidas, es lo que tiene el Barcelona», explicó el preparador. Valverde no buscó excusas en el arbitraje: «Aquí cada uno barre para su casa. Siempre se ven los penaltis en las áreas contrarias pero no en las propias, hacemos mucho ruido y llenamos periódicos... Nosotros no queremos presionar al árbitro, sólo tratamos de ser mejores que el rival». También se refirió a la reaparición de Yeray: «Es una gran alegría que se incorpore con nosotros. Ha sido una situación dura y afortunadamente todo ha ido de maravilla. El lo ha llevado con mucha entereza y esperemos que este redebut sea el punto de partida para jugar muchos encuentros más».