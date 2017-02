Luis Enrique acepta las críticas de la afición pero censura los pitos a André Gomes

Luis Enrique ha aceptado los pitos del Camp Nou. Lo entiende como algo lógico tras la situación que está viviendo el equipo y la derrota en París. No obstante, el técnico se ha mostrado molesto con los que han dirigido los silbidos hacia los jugadores, especialmente hacia André Gomes. «Acepto que me piten, que la afición esté dolida por lo de París pero no que piten a los jugadores. No lo comprendo. Como aficionado, silbar a un jugador de tu propio equipo no tiene sentido. Cualquiera puede mostrar su disconformidad como quiera. En el caso de André me fastidia», ha explicado el asturiano, que ha añadido: «Entiendo a los que me han pitado. Soy el entrenador, y después de una actuación como la de París tengo que aceptar las críticas».

El técnico hizo una primera lectura del partido: «Era el escenario que esperábamos. He visto bien al equipo de inicio, con ganas de revertir la situación. Hemos empezado de la mejor manera, con gol, y dominando. Pero a medida que el Leganés ha ido generando transiciones peligrosas, han aparecido los fantasmas lógicos tras la derrota ante el PSG. Se han envalentonado y han empatado. Al final hemos sacado el partido, que nos dará moral y fuerza anímica». Y defendió a sus futbolistas: «Independientemente de cómo les salga los partidos veo una actitud intachable e inmejorable. Mejor que en los dos años anteriores».

Luis Enrique aseguró que «hemos mejorado con respecto al partido de París» y reconoció que "un fallo esta noche habría sido un paso definitivo en la Liga». El técnico no quiso darle demasiada importancia al hecho que Leo Messi no celebrara el gol de la victoria, algo inusual teniendo en cuenta que llegaba en el minuto noventa: «No lo he visto y no soy yo quién debe contestar». Sí valoró su decisión de alinear un equipo en el que sólo había un futbolista español: «Cuado hay un jugador con la camiseta del Barça no distingo si es asturiano o mexicano, no lo distingo».

Ter Stegen estaba satisfecho por la suma de los puntos pero criticó que la afición pitara a Luis Enrique y a André Gomes. «No lo entiendo. Todos los que estaban hoy en el campo debían ayudar al equipo, no criticarlos», comentó sobre el mismo césped del Camp Nou. «Ha sido un partido muy complicado y al final estoy contento porque hemos podido sumar los tres puntos y eso es lo que cuenta», añadió. El cancerbero reconoció que «ha sido una semana muy complicada para todos y al final lo importante es que pudimos ganar».

Sobre los pitos de la afición también habló Robert Fernández. «Queríamos ganar y hemos ganado, esa es la realidad. No hicimos un buen partido en París, tuvimos una mala noche y eso nos ha pesado mucho. Las cosas se han puesto muy difíciles y al final hemos tenido la fortuna de marcar el gol de la victoria. La mala noche de París nos ha penalizado mucho, había muchos nervios», empezó explicando el secretario técnico. Robert salió en defensa de André Gomes, abucheado al ser sustituido: «Tenemos que recuperar a André. Es un futbolista que tiene muy buenas condiciones, pero que necesitará más tiempo para adaptarse a nuestro fútbol, que es especial y distinto al del resto de equipos». Iniesta también dio su opinión: «No tenemos que cometer el error de señalar a los que acaban de llegar».

Asier Garitano tuvo la sensación de haber dejado una ocasión de oro para sumar un punto ante el Barcelona. «Es difícil que tengamos otra oportunidad en este campo para poder puntuar. Hemos competido bien pero no nos vamos un buen resultado. Nos vamos fastitidiados porque no será fácil volver al Camp Nou y tener las mismas opciones de puntuar», señaló. El técnico del Leganés aceptó que la derrota en Champions del Barça le pudiera afectar: «Ellos están por encima de todas estas situaciones pero no tiene que ser sencillo recibir un varapalo como el que recibieron ante el PSG». «Sabíamos que el Barcelona nos iba a generar ocasiones pero hemos hecho más que suficiente para sacar algo positivo. Un gol no nos ha bastado, nos vamos de vacío y, por tanto, tristes», añadió Garitano.

