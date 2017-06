Lucas Lima le aclara al Santos que no hay oferta del Barcelona

Lucas Lima ha salido al paso sobre todas las informaciones que estaban saliendo a la luz y que hacen referencia a su futuro. El centrocampista del Santos, que sigue sin desvelar qué hará el próximo año, ha desmentido públicamente que estuviera negociando con el Barcelona su contratación para vestirse de azulgrana a partir del próximo uno de enero. Hay que tener en cuenta que Lucas Lima acaba contrato con el Santos el último día de diciembre, por lo que hasta el 1 de julio ningún club puede entablar conversaciones con él sin permiso del club Peixe. Ante la sospecha que el Barcelona hubiera incumplido esta premisa y hubiera llegado a un acuerdo con Lima, el Santos amenazó este pasado martes con denunciar al club azulgrana ante la FIFA. Todo ello ha llevado a Lima a desmentir las negociaciones.

«No me ha llegado ninguna oferta del Barcelona», explicó el futbolista en una entrevista que concedió a Globo Esporte. En la misma, Lima quiso dejar claro de forma rotunda que no le había dicho nada a Neymar sobre su futuro durante una partida de póker en la que ambos coincidieron. «Si eso fuera verdad tampoco lo diría, pero lo que yo hablé con Neymar sobre el Barcelona tiene que ver más con la curiosidad que por tener propuestas. No me ha llegado ninguna oferta», aseguró. Se da la circunstancia que el representante del futbolista es Neymar da Silva Santos, conocido como Neymar Sénior y por ser el padre del futbolista del Barcelona.

Lucas Lima tiene una oferta de renovación por cuatro temporadas del Santos, que le doblaría la ficha para convertirle en el futbolista mejor pagado de la plantilla. También tiene ofertas de otros clubes como el Palmeiras. El centrocampista sigue sin deshojar la margarita y tampoco descarta una salida del Santos. «Cuando decida sobre mi futuro el primero en saberlo será el Santos. Es mi prioridad. Tuve ofertas del Crystal Palace y una fortuna desde China, pero no eran los equipos que esperaba. Sé que si juego bien con el Santos seguiré en la selección, estaré más cerca del Mundial y eso es muy importante para mí», aseguró.

Toda la polémica con Lucas Lima y el Barcelona surgió, como se comenta más arriba, tras una partida de póker en la que le habría revelado a Neymar que jugaría en el Barcelona a partir de 2018, que es cuando acaba su contrato y queda libre. Varios medios brasileños confirmaron la operación y aportaron datos sobre la misma. Según estas informaciones, Lima firmaría por cinco temporadas y recibiría una ficha de unos cuatro millones de euros brutos por temporada. además, sería primado con un bonus de otros cinco millones por llegar con la carta de libertad. Lo que nadie ha explicado aún es si el jugador militaría en la primera plantilla o llega para reforzar al filial tras su ascenso a Segunda división. Este segundo extremo es el más probable.