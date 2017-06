Lopetegui: «Inventarse una conversación está muy feo»

Julen Lopetegui, seleccionador de España de fútbol, criticó este miércoles la interpretación que hicieron algunos medios de comunicación sobre una conversación que mantuvo con Piqué durante el entrenamiento del martes y dijo que «inventarse» sus palabras «es feo».

El técnico de la selección española atendió a la prensa en la zona mixta y antes de la rueda de prensa oficial se mostró algo enfadado con algunos medios de comunicación. «No voy a decir de lo que hablo con ningún jugador. Cuando hablo con un jugador, hablo de fútbol. Es inédito que se inventen sin pudor una conversación. Lo importante son las ganas de seguir creciendo. Ahora a pensar en Macedonia, que es lo que importa», señaló.

«Me preocupa qué hacer frente a Macedonia. Todo lo que no esté bajo control no es nuestra responsabilidad. Cuando sale una conversación que no fue tal... fue interpretación con invención, que no tiene nada que ver. Cada vez que hablo con un futbolista en el campo hablo de fútbol. Entretiene mucho y da marcha, pero tiene un límite. Inventarse una conversación está muy feo», agregó.

Además, se refirió a los silbidos que sufrió durante el partido ante Colombia Gerard Piqué y reconoció que, aunque el público puede hacer «lo que quiera», le parece «mal» que lo hagan con un jugador que se deja la piel y tiene «un compromiso fuera de duda».

«Si le pitan, no están haciendo justicia con un jugador de la selección. Nos preocupa que seamos un equipo que crea hasta el final en todos los partidos. Hay un ambiente fantástico. Cuando conversamos en el campo hablamos de fútbol a pesar de que se inventen conversaciones», insistió.