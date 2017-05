La locura de marcar en el descuento para subir a Primera 116 años después

El Stade de Reims-Amiens estaba acabado con un 1-1 en el marcador. Con los aficionados mirando con nerviosismo el reloj, que marcaba justo el tiempo añadido, cinco minutos, el árbitro concedió una última oportunidad a los visitantes de sacar una falta desde la banda derecha. Estos necesitaban la victoria para conseguir el ascenso a la 'Ligue 1', la máxima categoría del fútbol francés, y aprovechar el lanzamiento era su última opción.

Balón colgado al área, algo largo, cuatro toques... y la locura. Emmanuel Bourgaud logró alojar el esférico en la red nueve segundos por encima del tiempo de prolongación. El delirio cundió por la grada mientras los jugadores y cuerpo técnico del Amiens atravesaban el campo en el sprint más emocionante de sus vidas para formar una multitudinaria «piña».

Justo en ese momento el árbitro sopló su silbato por última vez en el partido para certificar la gesta del Amiens Sporting Club, que la próxima campaña se verá las caras en el 'Stade de la Licorne' con los más grandes equipos de Francia. El 1-2 le aupaba del sexto puesto en la 'Ligue 2', al segundo, premiado con el ascenso directo a la élite del fútbol galo, enter la que se encontrará por primera vez en 116 años.

Amiens' mad promotion feat captured live. Makes your spine tingle even if you don't speak French. pic.twitter.com/Oy4zYH76gH