Llamar «escoria» a Cataluña le cuesta una multa de 3.500 euros a Al-Thani

La Comisión Antiviolencia no ha pasado por alto los tuits del presidente del Málaga, Abdullah Al-Thani, en el que cargaba contra el Barcelona y Cataluña y le ha castigado con una multa de 3.500 euros. «La escoria de Cataluña no olerá el campeonato tras fabricar mentiras sobre el entrenador Míchel», soltó el jeque, que ante las criticas que le generó, quiso matizar sus palabras apuntando que su tuit no iba dirigido hacia los catalanes sino hacia la prensa catalana, que estaba acusando al entrenador del Málaga de que no iba a emplearse al máximo en la última jornada liguera en la que se enfrentará a su ex equipo, el Real Madrid.

Antiviolencia ha estimado un delito de «menosprecio hacia el Barcelona y su Comunidad autónoma», motivo por el que le han impuesto una multa de 3.500 euros. Las declaraciones de Al-Thani llegaron después de unas manifestaciones de Míchel que causaron polémica en el entorno culé. «¿Si le voy a fastidiar el título al Madrid como ya hizo Valdano? Yo soy mucho más madridista que Valdano. Es mi Real Madrid, pero también es mi Málaga. Tengo que cumplir con lo que me enseñaron allí. Tengo que respetar la competición e ir a ganar siempre. Mis jugadores no me entenderían si esa semana yo mirase a otro lado», señaló cuando le recordaron las Ligas que había perdido el Madrid en Tenerife, equipo que entrenaba Valdano. No obstante, Míchel añadió que no pensaba consentir que nadie dudara de su profesionalidad: «No me van a descalificar ni a animar los comentarios que haya. Prefiero que antes de esa última jornada esté todo hecho. Los que hacen los comentarios es porque no me conocen. Prefiero hacerle el pasillo a mi ex equipo antes que la puñeta, pero soy un profesional. Espero que antes de esa última jornada este todo decidido».

Posteriormente volvió a referirse al partido en otra entrevista radiofónica para dejar clara su postura y aclarar cualquier polémica: «He hablado y lo han cortado. Cualquiera que escuche la charla o me escuche en la radio es imposible que deduzca que me voy a dejar ganar, que quiero que gane otro. Es imposible que yo me deje ganar. Primero, es no conocerme. Tengo amigos del Barça, Atleti y Madrid. En mi plantilla hay jugadores del Barça, Madrid y Atleti, pero, por encima de todo, son del Málaga». Y añadió: «Si no concedes entrevistas eres un borde, si las concedes, cortan y pegan. Si alguien es sensato, los hay sensatos y tontos en todos los clubes, nadie puede sospechar nada de mis palabras. Mi interés está en el Málaga, todo es desconocimiento, más que maldad. Pero hace tanto daño un tonto... porque no quiero decir un hijo de...».

La final de Copa de alto riesgo

Por otro lado, la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte reunida hoy, en el Consejo Superior de Deportes, ha acordado declarar de alto riesgo los encuentros: San Fernando-Linares Deportivo, de Segunda División B; y el Barcelona-Deportivo Alavés, correspondiente a la final de la Copa del Rey. Según la Comisión, «hasta el momento no se ha detectado ningún otro encuentro que requiera tal calificación, no obstante se procedería a la inmediata declaración de nuevos partidos de alto riesgo si se recibiese alguna novedad o información complementaria a la ya disponible».