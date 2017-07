El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha afirmado que la liga española va a «denunciar» al París Saint Germain por las cifras económicas que maneja en un mercado que podría estar tentando al delantero brasileño del FC Barcelona Neymar, salga o no el jugador rumbo a París, porque es un «problema» que afecta a la «competición».

«Aunque no pague la cláusula, ya nos da lo mismo. Ya se lo advertimos al París Saint Germain que lo íbamos a hacer y vemos que la política del PSG sigue estando en la misma línea. El PSG no puede hacer unos números donde los derechos comerciales del PSG superen al Real Madrid y al Barcelona, eso no se lo cree nadie», indicó Tebas en declaraciones a la Cadena Ser.

«Nosotros hemos hecho unos estudios económicos y eso es imposible. Eso significa que el estado de Catar está inyectando un dinero, violando las normas del 'fair-play' financiero de la UEFA y las normas de competición económica de la Unión Europea, y eso lo vamos a denunciar», añadió.

Preguntado por si LaLiga apoyaría al Barça en la denuncia al club francés, el presidente reafirmó que va a ser LaLiga la que «lo va a plantear». «No es que lo vaya a plantear el Barça, es que lo va a plantear LaLiga. Que el Barça lo haga o no es problema del FC Barcelona. LaLiga como tal va a poner esa denuncia porque es problema de la competición de LaLiga. Hoy pasa con el Barça, mañana puede pasar con el Real Madrid, con el Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia o quien sea», prosiguió.

En cuanto al posible perjuicio que sufriría la competición con la marcha de Neymar, Tebas dijo que le preocuparía si saliesen «Cristiano Ronaldo y Messi». «El que se perjudica es Neymar, yo creo que LaLiga está por encima de Neymar e incluso el FC Barcelona. A mí me hubiese preocupado mucho más la salida de Cristiano Ronaldo o Messi. Yo creo que con Neymar van a llegar sustitutos que lo van a igualar, pero vamos a ver si Neymar se va, todavía lo quiero ver», concluyó.