«Poco a poco se irán pagando traspasos en la Liga Iberdrola. Es normal y habitual en el fútbol masculino, pero extraño en el femenino. La inercia que llevamos es que vayamos pareciéndonos cada vez más». Esta afirmación que hace solo dos años sería una quimera tiene visos de concretarse. De hecho, la firma Mapi León, que siempre podrá presumir de haber protagonizado el primer traspaso entre clubes en España, aunque las cifras aún distan mucho de las que se pagan en LaLiga Santander. El Barcelona llegó a un acuerdo con el Atlético de Madrid para que la defensa maña se vistiera de azulgrana a cambio de 50.000 euros, la mitad de su cláusula de rescisión. No fue la única apuesta del club catalán, que abonó otros 40.000 euros para que el Rosengard sueco permitiera que Lieke Martens reforzara el equipo de Fran Sánchez.

«Todo el mundo me decía que iba a tener mucha presión. A ver... sí y no. Es una apuesta que hace el Barça, pero ¿cómo lo tengo que ver? Yo lo asumo como un reto y tengo que demostrar que el esfuerzo y lo que han pagado por mí merece la pena. Tengo que demostrar que realmente valgo lo que se ha pagado», asegura León, que ha contribuido a un inicio espectacular del Barça. El club culé ha ganado los seis partidos disputados en la Liga Iberdrola y los dos de Champions ante el Alvaldsnes, liderando la competición doméstica y clasificándose para los octavos de final del torneo continental.

La central reconoce que «el Barça ha hecho una apuesta grande y eso se ha visto en los fichajes». Los objetivos que se ha marcado la entidad culé y el desembolso económico para que luchar por todos los títulos sea una opción tangible han sido algunos de los motivos para que se decidiera a aceptar la oferta. «La temporada pasada en el Atlético fue muy buena. Hicimos muy buena temporada, ganamos la Liga y fuimos finalistas en la Copa pero el proyecto del Barça y el club que es... Miras los fichajes, que son todos a nivel europeo... ¿Cómo no vas a ir? ¿En qué momento dudas?», explica León.

Objetivo: Champions League

Mapi León y Lieke Martens son la piedra angular de un remodelado proyecto azulgrana que se completa con la llegada de Fabiana Simoes, Elise Bussaglia, Natasa Andonova y Toni Duggan. Uno de los objetivos es pelear por la Champions, competición que nunca la ha ganado un equipo español, después de haber llegado el año pasado hasta semifinales. «Se han hecho muchos refuerzos, pero la Champions es un objetivo a un plazo medio-largo. El club ha hecho una gran apuesta pero eso no quiere decir que se vaya a conseguir ya. Evidentemente, intentaremos ganarla este año, pero no sería un fracaso no hacerlo. Al final, lo que tienes que hacer es tratar de mejorar y por eso se han hecho todos estos cambios», avisa Mapi.

En cualquier caso, se evidencia una evolución en el fútbol, que ya no es únicamente «cosa de hombres». Las féminas asoman con fuerza la cabeza buscando su cuota de mercado. Ya no extraña que la pasada semana las atléticas Soni Bermúdez y Lola Gallardo fueran las estrellas del «Pasapalabra» o que la azulgrana Martens viajara con Messi a Mónaco, donde fue galardonada con el premio a Mejor Jugadora del Año por la UEFA. «Que vayan apostando por nosotras, que Iberdrola haya patrocinado la Liga, que los medios nos promocionen.... El fútbol nace de los aficionados y si se les motiva y se les informa... Hemos conseguido que ahora ya nos vean por la tele».