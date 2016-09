La derrota ante el Alavés se dejó sentir en la convocatoria de Luis Enrique para enfrentarse al Leganés. El próximo miércoles espera un partido de traca porque el Atlético de Madrid visitará el Camp Nou, pero el entrenador no quiere en Butarque otra desagradable sorpresa y solo Busquets se quedó fuera de la convocatoria. Un fijo en las alineaciones de un técnico que renuncia al ancla del equipo, lo que abre las posibilidades para que Rakitic o André Gomes ocupen ese puesto ante un rival que afronta el duelo con la ilusión como su gran baza. El conjunto de Asier Garitano ya fue capaz de maniatar en este estadio al equipo de Simeone y hoy intentará repetir ante el de Luis Enrique.

Si el técnico del Barcelona se decide a realizar rotaciones ante el Leganés, seguramente no realizará tantas como ante el Alavés. El experimento no funcionó y el equipo mostró cierta descoordinación. Iniesta, recién salido de una lesión, es uno de los candidatos al banquillo para no correr riesgos ante lo que se avecina el miércoles.

Un partido especial para Leganés porque es la primera visita del Barcelona en Liga y también porque ambos equipos se estrenan en las matinales sabatinas instauradas por la LFP. «El horario no influye mucho. El entrenamiento previo al partido es el habitual. Lo que sí condiciona es en el hecho de que no viajamos el mismo día, pero el año pasado ya lo hicimos cuando jugábamos a las 4 de la tarde. Es un horario especial, pero no servirá de excusa», argumentó Luis Enrique en la previa.

Asier Garitano tiene disponibles a todos sus futbolistas para la cita. El conjunto blanquiazul perdió en la última jornada en su visita al Sporting de Gijón, pero con anterioridad fue capaz de sumar cuatro puntos ante el Celta y el Atlético, sin encajar ningún tanto en ambos partidos. Esa solidez defensiva es la que esperan repetir en el duelo contra el Barcelona. «Es el Barcelona, una forma de jugar ya instalada desde hace muchísimos años con unos jugadores increíbles. Eso ya lo sabemos. Lo más importante es pensar poco en el rival, en los nombres de los jugadores. Ya sabemos que son los mejores, ahí se queda. Lo que tienes que intentar es potenciar a tu equipo y hacer las cosas bien tú», dijo el técnico este viernes.