Layla Anna Lee, la presentadora que deslumbró en la gala The Best

23/10/2017 21:59h Actualizado: 23/10/2017 22:05h

Layla Anna Lee, la presentadora elegida por la FIFA para entrevistar en el patio de butacas a las grandes estrellas del fútbol, se convirtió en una delas grandes protagonistas en la gala de premios The Best. La modelo se convirtió en el complemento perfecto del actor británico Idris Elba, encargado de llevar el peso de la gala desde el escenario. Layla Anna nació en Londres hace 34 años, aunque es de origen brasileño. También es una estrella de las redes sociales. Cuenta con más de 30.000 seguidores en Instagram. En 2012 participó en la gala de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en los que fue elegida por el director Danny Boyle para narrar la ceremonia inaugural.

