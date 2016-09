Laudrup: «Si no puedes ganar al Alavés sin Messi y Suárez tienes un problema»

Michael Laudrup es voz autorizada para hablar tanto de Barcelona como de Real Madrid. No en vano, estuvo siete temporadas en la Liga española vistiendo las zamarras de ambos conjuntos. En una entrevista concedida a la cadena COPE, mostró su preocupación por el estado del Barcelona tras la última derrota liguera: «Si no puedes ganar al Alavés sin Messi y Suárez tienes un problema». Para el ex futbolista danés, las ausencias no son excusa para justificar el varapalo sufrido: «El Barça, con todo el respeto para el Alavés, jugando en casa, debería haber logrado una victoria».

Preguntado por el eterno debate sobre quién de los dos buques insignias de sus clubes en España es mejor, Laudrup no terminó de mojarse: «Cristiano es un jugador completo, que lo tiene todo. Messi es talento puro». Aunque sí que acabó nombrando un factor diferencial a favor de la estrella del Barcelona: «Messi tiene una visión de juego que Cristiano no tiene».

«Tener jugadores como Isco y James y tener que distribuir minutos, determinar cuánto y dónde juegan... No es fácil. Pero Zidane lo ha manejado bien» Michael Laudrup

Las dudas mostradas al hablar del Barcelona, en el que militó durante cinco temporadas, se despejaron al ser preguntado por el Real Madrid: «Tiene una plantilla muy buena, no veo puntos débiles». Y alabó la gestión de una plantilla llena de estrellas por parte de Zinedine Zidane: «Tener jugadores como Isco y James y tener que distribuir minutos, determinar cuánto y dónde juegan... No es fácil. Pero Zidane lo ha manejado bien».

En cuanto a sus favoritos para la Liga de Campeones que arranca hoy, no duda en poner a ambos conjuntos y al Atlético de Madrid en la terna de aspirantes junto a «Bayern y Juventus». No quiso colocar a ningún conjunto de Inglaterra, ya que «no han hecho absolutamente nada en los últimos años», ni al PSG, al que solo ve «llegando a cuartos, pero nada más».