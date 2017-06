Kluivert ve imposible el fichaje de Verratti por el Barça

No lo tendrá nada fácil Marco Verratti para recalar en el Barcelona a pesar de la medida de presión que ha adoptado y su decisión de forzar la salida del PSG. Si hay alguien que conoce bien la forma de negociar del club francés y las formas de Nasser Al-Khelaifi es Patrick Kluivert, el internacional holandés y ex jugador del Barcelona. El que fuera uno de los mejores delanteros del club azulgrana fue hasta este pasada temporada el director deportivo del PSG y fue relevado en el cargo por Antero Henrique.

Kluivert ha estado este miércoles en el Camp Nou en un acto promocional y ha advertido de la práctica imposibilidad de que Verratti acabe vistiendo de azulgrana. «Conozco al presidente del PSG muy bien. Verratti renovó el año pasado por cuatro años y sé que Verratti quiere venir al Barça pero el PSG no le va a dejar. Va a ser muy difícil», explicó en unas declaraciones que recogió La Sexta.

El ex delantero del Barcelona se refiere al precio que puede adquirir en el mercado el centrocampista italiano y también a la nula predisposición del PSG a negociar. Ni necesitan el dinero ni quieren desprenderse del futbolista, que es uno de los preferidos del jeque dueño del club francés. El Barcelona estaría dispuesto a pagar una cifra en torno a los 70 millones de euros pero Kluivert ha comentado que por esa cantidad pueden olvidarse de Verratti: «Vale más. Creo que cuesta más de 100 millones de euros». El Barça no está dispuesto a desembolsar esa cantidad porque necesita reforzar también otras posiciones como el lateral derecho. Además, considera que no debe sobrepasar la cantidad que abonaron por Luis Suárez en su momento, poco más de 80 millones de euros.

Kluivert también se refirió a la posiblidad de que Verratti se declare en rebeldía y no acuda a la pretemporada, que se iniciará el próximo 4 de julio. «Si un jugador no está contento, al final el que decide es el PSG», aseguró el holandés, que da pocas opciones al club catalán. Hay que recordar, por otro lado, que Kluivert formará parte del Barça Legends que este próximo viernes, 30 de junio (19:00 horas) se enfrentará a un equipo de veteranos del Manchester United. En el bando azulgrana estarán también míticos ex futbolistas como Rivaldo y Ronaldinho.