Kempes se postula para entrenar al Valencia: «Lo haría con todas mis ganas»

Mario Alberto Kempes, exdelantero del Valencia y campeón del mundo con Argentina en 1978, dijo hoy que le «encantaría» dirigir al Valencia, que acumula cuatro derrotas consecutivas y es colista en LaLiga.

La historia del flirteo de Kempes, sin embargo, viene coleando desde el pasado domingo. Ese día, el mítico goleador argentino expresó su preocupación por la situación que está atravesando el Valencia a través de sus redes sociales y añadió que se dejaría la piel si su ex equipo contactara con él para que se sentará en su banquillo.

Ya es muy preocupante lo que esta pasando con este Valencia sin proyectos ni ideas y lo que vemos pura impotencia futbolistica — Mario Kempes (@ESPNMarioKempes) 18 de septiembre de 2016

En respuesta a todos aquellos que piden que llegue a ser entrenador del Valencia lo haria con todas mis ganas siempre y cuando me lo pidan — Mario Kempes (@ESPNMarioKempes) 18 de septiembre de 2016

Siempre y cuando el Valencia me necesite puedo ser entrenador o puedo ir a cortar el pasto, todo para sumar. No le estoy moviendo el piso al entrenador Mario Kempes

Ya en el día de hoy, en la madrugada española, Kempes ha querido matizar sus mensajes para el canal TyC Sports: «Me encantaría dirigir al Valencia, sería una de mis máximas ilusiones. Siempre y cuando el Valencia me necesite puedo ser entrenador o puedo ir a cortar el pasto, todo para sumar. No le estoy moviendo el piso al entrenador (Pako Ayestarán)».

Kempes, que jugó en el Valencia de 1976 a 1981 y de 1982 a 1984, explicó hoy que el mensaje «no era para ofender al entrenador», sino que lo escribió porque quiere «colaborar».

«Yo cada vez que tiro algo por Twitter lo tiro porque lo siento, no era para ofender al entrenador ni mucho menos, porque después puse otro (mensaje) sobre que no era momento para echar al entrenador porque no le han dado tiempo para trabajar», sostuvo.

Sin embargo, el ahora comentarista de televisión dijo que no le van a ofrecer «nunca» el equipo porque los directivos lo quieren «demasiado» y tienen temor a que pierda el cariño de los simpatizantes si no consigue buenos resultados.