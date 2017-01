Juanpi: «En Venezuela se vive con ojos en la nuca»

Cuando tiene vacaciones, lo primero que hace es regresar a sus raíces caraqueñas, junto a su familia, para degustar una arepa de su madre: «Son la mejores». Lo segundo es jugar un partido de fútbol con sus amigos de toda la vida, los del colegio San Ignacio de Loyola, que le vacilan con su deje boquerón. Curioso porque Juanpi Añor (Caracas, 24 de enero de 1994), a pesar de acumular ya ocho años en Andalucía, todavía conserva su acento nativo. Lo hace dentro de un adulto discurso: «Venezuela es un país mucho más caótico de lo que incluso se muestra en España. Una dictadura disfrazada de democracia». Criado en la cantera blanquiazul desde 2010, Juanpi lleva dos temporadas como líder de un Málaga que amenaza esta tarde con darle continuidad a la racha negativa del Madrid.

-¿Cómo era su vida en Caracas?

-Era un niño que soñaba ser como Iniesta y Zidane, mis dos ídolos. Jugaba en el Caracas F. C. y tuve la suerte de que el Málaga se fijó en mí y me hizo una propuesta irrechazable. No fue una decisión fácil. Tuve que venir solo y dejar a mis padres y mis hermanos, pero era por mi bien.

-¿Tan duro es vivir en Venezuela?

-Ni se lo imagina. La situación en mi país es extrema. Dramática. Por suerte Javier, mi hermano mediano, ha podido venir a estudiar aquí a Málaga y Bernardo, el mayor, juega al fútbol en la MLS. Pero mi padre, mi madre y Vanesa, mi otra hermana mediana, aún siguen en Venezuela.

-¿Y por qué no se los trae a España?

-Es lo que me gustaría y espero que algún día sea así, pero no es tan sencillo como parece. Venezuela es una dictadura disfrazada de democracia. Lo que hago es ir allí para estar con ellos cada vez que tengo vacaciones.

-¿De verdad que ni siquiera hay para comer?

-Es la pura realidad. Venezuela está mucho peor de lo que incluso se cuenta en España. Solo los venezolanos sabemos realmente en la situación en la que nos encontramos. Es un país caótico donde no hay alimentos ni medicamentos. Comprar una barra de pan o una caja de paracetamol es un milagro. No hay de nada. Es pura miseria. Cuando mis amigos vienen a verme a Málaga solo se llevan de España medicamentos.

-¿Qué piensa de Maduro?

-Creo que lo mejor para mi familia y para mí es que no opine mucho de él, porque teniendo al país como lo tiene no se merece ninguna palabra buena. Cuanto antes se vaya de allí, mejor. Tiene a un país empobrecido con un número altísimo de ciudadanos que no dejan de sufrir y, lo peor de todo, es que parece que disfruta viendo a sus compatriotas pasando hambre. El pueblo venezolano es un pueblo sometido.

-Según los informes, es el segundo país más peligroso del mundo...

-Cada día que un venezolano se levanta da las gracias. Sobre todo el que vive en Caracas. En angustioso pensar que en cualquier momento le puede pasar algo a los míos.

-Cuando llegó a Málaga debió de quedarse perplejo por el cambio.

-Lo que más valoro de España es la tranquilidad y calidad de vida. Puedo salir siempre que quiera y regresar a mi casa a cualquier hora sin pensar que me puede pasar algo. Para que se haga una idea, cada vez que viene a verme mi padre tengo que decirle que se tranquilice y no tenga miedo. Que España es muy segura. En Venezuela se vive con ojos en la nuca. Te pueden pegar un tiro en cualquier momento. Secuestros y robos a punta de pistola es el pan de cada día allí.

-Hablemos de fútbol. ¿Qué pasó con Juande Ramos?

-Fue una decisión muy personal. No nos dio muchas explicaciones. Se despidió educadamente y no nos quedó más remedio que aceptar su marcha.

-Con el «Gato» Romero ha perdido su condición de titularísimo.

-Es verdad que con Juande tenía un sitio seguro en el once y ahora en los dos partidos con el nuevo técnico no ha sido así. Pero estoy tranquilo y convencido de que con trabajo y humildad volveré a tener protagonismo.

-¿Temen pagar los platos rotos de los dos últimos partidos del Madrid?

-Independientemente de sus dos últimas derrotas y del final de su racha, vamos al Bernabéu a ganar al Madrid. Y es posible. Sevilla y Celta ya lo han demostrado. Y nosotros empatamos en su campo la pasada temporada. Tenemos que aprovecharnos de sus dudas y de que no pasan por su mejor momento. Pero también tenemos claro que para dar la sorpresa hay que hacer un partido muy completo.