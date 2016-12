Juande Ramos: «He decidido desligarme de una situación que me incomoda»

El técnico Juande Ramos, que este martes resolvió su contrato con el Málaga, se despidió con una carta, donde da las gracias a todos los estamentos del club y aficionados, y con una frase que define los motivos de su dimisión «he decidido desligarme de una situación que me incomoda y no me satisface».

Juande Ramos, trasladó la despedida a través de las redes sociales, al hacer «pública de forma oficial mi dimisión como entrenador del Málaga».

El ex entrenador del Málaga señaló que «cuando empezamos nuestras esperanzas eran máximas» y era un «reto poder competir para llegar a puestos europeos» e hizo una semblanza de lo que va de temporada «comenzamos la temporadas de manera irregular pero supimos reponernos como conjunto, convertir La Rosaleda en un fortín, superar los problemas de lesiones de jugadores muy importantes para nosotros».

«Lesiones de larga duración que el equipo supo sacar adelante con la ayuda de los futbolistas del conjunto filial».

Juande Ramos, cree que el equipo «tiene muchas posibilidades de seguir creciendo y llegar al objetivo inicial» y por este motivo, cuando ocupa la posición undécima con 21 puntos, «he decidido tomar mi decisión», porque «considero que jugar los partidos con las crispación de los últimos encuentros no ayuda al equipo».

Agradeció el respeto y apoyo a la prensa, aficionados y al club por la colaboración mostrada por «el presidente, la dirección deportiva, los trabajadores y los jugadores».

«A todos les deseo muchos éxitos en el futuro porque serán los éxitos del Málaga CF».