La joya goleadora de la España del futuro

Una victoria ante Inglaterra permitiría a España sumar hoy dos hitos. Por un lado, conquistar sul primer Mundial sub 17 después de tres finales fallidas (1991, 2003 y 2007) y, por otro, certificar el buen momento de forma del fútbol nacional, que domina las categorías inferiores tras ganar el Mundial sub 20 y el Europeo sub 19. Los de Santi Denia, que derrotaron a Malí en semifinales, pelearán por el título contra los ingleses, que disputarán su primera final tras sorprender a Brasil.

La ciudad india de Calcuta se engalanará para acoger la primera final entre equipos europeos en un Mundial sub 17. Y España se encomendará a Abel Ruiz, promesa convertida en estrella que va devorando categorías y dinamitando registros. Los seis goles que ha firmado en los seis partidos disputados en el torneo han resultado fundamentales para la selección y certifican su calificativo de «hombre récord». El delantero del Barcelona es ya el máximo goleador histórico de la selección sub 17, con 27 tantos. Para sopesar el valor de la marca hay que compararlo con otros goleadores nacionales a su edad. Los tantos de Jonathan Soriano (18), Bojan (16), Alcácer (15), Soldado (12) o Etxeberría (11) quedan lejos del valenciano de Almusafes. Y Deulofeu (6), Isco (6), Silva (5) o Morata (4), mucho más.

«Los récords están ahí, pero lo que quiero es jugar y hacerlo bien. El objetivo siempre es colectivo y cuanto más lejos se llegue, mucho mejor. Y si como consecuencia de eso llegan los premios individuales vale, pero no es el objetivo», asegura cada vez que le preguntan por su voracidad goleadora.

De Valencia a La Masía

Álvaro Morata es uno de sus ídolos a pesar de ser una estrella en ciernes en el Barcelona, donde la posición de delantero centro no es precisamente una de las más prolíficas de La Masía. Por este motivo, el Barça fue a reclutarle a la cantera del Valencia cuando era cadete y desde 2012 viste de azulgrana. Los técnicos están muy pendientes de su progresión y Gerard López le hizo debutar ya la pasada temporada con el Barça B, con solo 17 años, por lo que formó parte, aunque testimonialmente, de la plantilla que logró el ascenso a Segunda división. En esta categoría ha jugado este curso cuatro partidos y ha marcado un gol, en Los Cármenes. Este año es el benjamín del grupo.

Fijo, en cambio, para Gabri, Ruiz fue titular en todos los partidos que el Barça disputó en la Youth League (es una competición de categoría juvenil sub 19), torneo en el que anotó dos goles y dio dos asistencias. No pudo levantarlo porque el Red Bull Salzburg venció a los culés en la final. Abel Ruiz es uno de los grandes valores de futuro del Barcelona, que ya piensa en blindarle para evitar las tentaciones de equipos económicamente potentes, como sucedió este verano con Jordi Mboula. De hecho, Bayern, United y City ya le siguen. No obstante, el azulgrana, que se considera un «delantero completo, vertical y con buena definición», no piensa en cambiar de aires. «Al club siempre le he dicho que quería a quedarme aquí».

Esta tarde tiene la oportunidad de hacer historia con España. El objetivo principal es el título, pero Abel Ruiz sabe que un tanto le podría convertir en Pichichi del Mundial. No lo tendrá fácil porque el inglés Rhian Brewster (Liverpool) llega a la final con siete tantos, uno más que él.