Josep Lluís Merlos deja de narrar los partidos en Gol

El periodista Josep Lluís Merlos ha decidido dejar de ser el narrador de los partidos en abierto emitidos en GOL apenas treinta días después de embarcarse en esta aventura. En una carta publicada por el Diario Sport, Merlos asegura no haber estado «al nivel que esperaba», y que por tanto, «lo honesto, es dejarlo».

«Hoy, veinte años después de mi anterior narración de un partido de fútbol (más de treinta de haberlo hecho en castellano por última vez) he tenido la gran suerte y la inmensa fortuna, de volver a intentarlo», dice en su carta. «Y he visto que el fútbol ha cambiado, que ya no se juega igual, que Messi corre mucho más que Maradona, que CR7 es más supersónico que Juanito, y que este deporte –o lo que queda de él- ya no se narra igual».

«En la casi docena de partidos que he narrado estas semanas, el margen para el sufrimiento ocupaba un mayor espacio que el que le debería corresponder a la diversión. Lo cómodo, y rentable, era seguir intentándolo; lo honesto, dejarlo, y escuchar a los que de verdad me quieren».

Josep Lluís Merlos, un veterano periodista del mundo del motor, fue narrador del Mundial de Fórmula 1 en TV3 entre 1997 y 2003, y de nuevo entre 2009 y 2015, en esta ocasión para Movistar +. De manera sorpresiva, Merlos anunciaba en diciembre que no continuaría en la siguiente temporada del Mundial de F1, y anunciaba su llegada a GOL para narrar los partidos en abierto. Esta nueva labor apenas le ha durado un mes.