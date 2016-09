Jesé: «No dejé el Madrid para ser suplente de nadie»

Jesé Rodríguez, ha reivindicado que no se siente «el suplente de nadie» en el club francés, a donde llegó este verano «con el deseo de jugar todos los partidos» a pesar de que comparte vestuario con «grandes jugadores».

«Cavani es un gran jugador, pero no soy el suplente de nadie. Todos debemos luchar para ser titulares. Ciertamente no vine aquí para encontrarme con la misma situación que en Madrid. Vine aquí con el deseo de jugar todos los partidos, a pesar de que sé que hay grandes jugadores en París», explicó Jesé en una entrevista al diario Le Parisien.

El canario explicó que Emeryno le prometió una cantidad de minutos de juego porque el técnico vasco «no funciona de esa manera». «Te tienes que ganar tu oportunidad en el campo. De lo contrario, terminas en el banquillo. Incluso los buenos jugadores tienen que ganarse su lugar», analizó.

Para el atacante, fue «una decisión difícil» abandonar el Real Madrid después de casi una década en el club. «Pero me he unido a un gran club y eso es bueno para mi futuro. Vengo a ganar títulos y a realizarme como futbolista. No veo mi salida del Madrid como un fracaso, sino como una oportunidad para demostrar el futbolista que soy», reivindicó.

A la hora de buscar una salida, se decantó por «la confianza y el interés» que mostró el PSG. «Es un club que tiene hambre de títulos y el que más se ajustaba a mis deseos y mi carácter. Y al firmar, estaba seguro de que evolucionaría junto a grandes jugadores», detalló Jesé, que se ha planteado como objetivo de esta temporada «marcar más de diez goles».