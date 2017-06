Jardim y Allegri: dos vidas paralelas

Desde el verano de 2014, las vidas en los banquillos de Massimiliano Allegri y de Leonardo Jardim parecen haber sido una sola. Como si, pese a que ambos llegaron para entrenar equipos de ligas diferentes, sus sinos se hubiesen entrelazado hasta confundirse en una trenza única. Sus trayectorias desde entonces, cuando el técnico portugués firmó contrato con el Mónaco de la Ligue 1 y el italiano con la todopoderosa Juventus de Turín, reina de la Seria A, han seguido líneas paralelas plagadas de éxitos y reconocimientos que han encontrado en sus respectivas renovaciones hasta el año 2020, anunciadas ambas ayer, su último punto en común.

Esta última temporada ha sido un éxito para los dos entrenadores. Allegri ha conseguido el doblete y Jardim se ha quedado a las puertas tras perder la final de la copa frente al PSG de Emery Similitudes en liga

A principios de junio de 2014 el Mónaco hizo oficial la llegada de Leonardo Jardim al banquillo del equipo. Solo un mes después, Massimiliano Allegri firmaba por la Juventus. Ambos se enfrentaban a la difícil tarea de dirigir a clubes que aspiraban al título liguero, y cada uno de ellos encaró el reto a su manera particular.

Jardim contó con mayores dificultades desde el comienzo. En el primer periodo de fichajes que vivió en el conjunto monegasco perdió a dos de sus estrellas: James Rodríguez y Radamel Falcao. Su mal inicio de temporada le obligó a forzar la remontada casi desde el principio y le acarreó numerosas críticas. Al final, una segunda vuelta espectacular en la que aseguró la tercera posición en liga terminó de concretar su renovación hasta 2019. Allegri también renovó al término de su primera temporada, y también tuvo que enfrentarse en sus inicios a una grada molesta, reacia a olvidar a Antonio Conte. Su éxito inicial, sin embargo, se tradujo en el primer doblete del equipo en veinte años y en la confirmación de un entrenador que parecía haber llegado para quedarse.

En Champions, desde que llegaron al banquillo de sus equipos actuales, siempre se han enfrentado, y siempre ha ganado el italiano

La Champions, lugar de encuentro

La segunda temporada fue parecida a la primera para ambos. El Mónaco acabó tercero y la Juventus revalidó el doblete. Ha tenido que ser en la tercera, esta última, en la que. En liga han arrasado y se han alzado con el título de manera fulminante; en copa, los dos han alcanzado la final. La Juventus se impuso al Lazio sin problemas y consolidó su tercer doblete consecutivo, pero el Mónaco, sin embargo, acabó perdiendo de manera contundente ante. Pese a todo, la competición en la que más kilómetros han recorrido de la mano ha sido, sin duda alguna, la Champions League.

En la temporada 2014-2015 tanto el Mónaco como la Juventus participaron en la edición de la Liga de Campeones. Cada uno de los dos equipos tenía sus propias aspiraciones en el torneo pero ambos lograron superar con creces lo que se habían propuesto al comienzo de temporada.

Jugadores de la Juventus y del Mónaco disputan un balón. - Guillaume Horcajuelo

A lo largo de estos últimos años la competición de clubes más prestigiosa del mundo ha sido su punto de encuentro. Si los dos lograban participar, tarde o temprano acababan cruzándose. La Champions League, en ese sentido, ha sido el embudo que ha puesto en contacto a los dos técnicos de destinos paralelos.

En la primera temporada al frente de sus equipos, se acabaron viendo las caras en cuartos de final. Venció una Juve que acabaría asombrando al mundo tras llegar a la final contra el Barcelona. Para los de Jardim, pese a la derrota, aquello no supuso humillación alguna. El entrenador portugués había triunfado llevando a su equipo tan lejos en Europa. Al año siguiente, sin embargo, no lograrían clasificarse para la fase final.

Como si el hecho de que los monegascos no participasen en aquella edición de la Champions supusiese una mala premonición, los de Allegri no pasaron de octavos en aquella ocasión. Tanto uno como otro naufragó en sus aspiraciones europeas aquel año. Este último, sin embargo, les ha terminado de relanzar en sus respectivos equipos y les ha asegurado su renovación. Los dos se encontraron tarde, en semifinales, y la historia volvió a repetirse. Ganó la Juve, que alcanzó una final que acabaría perdiendo contra un equipo español. Al igual que dos temporadas atrás, las derrotas no han supuesto una nota negativa en sus «currículums». Sus temporadas han sido un éxito y sus carreras, al menos desde el verano de 2014, continúan recorriendo sendas semejantes. De momento, por lo menos, hasta el año 2020.