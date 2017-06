La irritación de Clemente por culpa de Asensio

La filosofía del Athletic es innegociable. Jugadores vascos o navarros en su equipo. Así ha sido toda la vida, aunque es cierto que en algunas ocasiones se han hecho excepciones y solo la ascendencia vasca de un futbolista, ya sea el padre, la madre o ambos, ha sido suficiente para intentar su contratación. Por eso Javier Clemente, exentrenador de club rojiblanco, lamenta que Asensio no esté ahora vistiendo la zamarra de su amado Athletic: «Un hijo de vasco tendría que poder jugar en el Athletic. En la etapa de Pedro Aurtenetxe se hizo un estudio sobre hijos y nietos de oriundos vascos. Yo era partidario de traerlos. ¿Por qué no? Estamos hablando de unos vascos que se fueron a Argentina o Uruguay en la época de la guerra y sus hijos para mí también son vascos», dijo en una entrevista a Telebilbao.

El padre de Asensio es de Barakaldo y por eso Clemente no entiende como hace dos años, cuando en el club se planteó la posibilidad de ficharlo, no lo hiciera por el simple hecho que el jugador se había criado durante toda la vida en Palma de Mallorca. Un error a juicio de Clemente, que ahora le tiene irritado: «En mi criterio, Asensio podría estar aquí como hijo de vizcaíno que es. Yo no me lo habría cuestionado. En el Athletic ha habido gente de Santander, La Rioja o Extremadura, gente que han defendido los colores y se les ha querido como tal. Lo de jugar sólo con vascos no es algo que hagamos con lupa porque también aceptamos a los jugadores que se forman en las canteras de Euskadi»