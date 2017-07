Las íntimas confesiones de Neymar

Neymar ha sido el protagonista de un programa de televisión brasileño llamado «Caldeirao do Huck», un formato muy conocido en Brasil y cuyo conductor es Luciano Huck, un amigo íntimo del futbolista azulgrana. En un tono muy distendido el paulista ha respondido a las simpáticas y, a veces, divertidas preguntas de Leandrinho, un jugador del Barcelona de Curicica, de la segunda decisión de Río de Janeiro, y de su amigo periodista. La adaptación al fútbol europeo, al Barcelona y a un vestuario plagado de estrellas entre las que sobresalía Leo Messi centraron una conversación que fue grabada en la Ciudad Deportiva del Barcelona poco antes de que concluyera la Liga y que se ha emitido ahora.

Neymar destacó su admiración por Messi y las sensaciones que vivió en sus primeras semanas en el club catalán. «No digo que fuera difícil adaptarme al vestuario del Barça cuando llegué, pero el primer mes fue complicado. Era una situación exquisita, claro, porque cuando entrada y miraba hacia un lado ahí estaba Messi y en el otro Xavi... o Iniesta, o Piqué. Parecía que estuviera en un videojuego: justo había jugado en la consola y de pronto lo tenía a mi lado», empezó desvelando el paulista, que no tuvo reparos en reiterar la admiración que sentía por el argentino: «Al principio yo tenía vergüenza de hablar ellos. Son ídolos, son mis ídolos. Y yo era el recién llegado y muy joven sí».

De la conversación se desprende lo dolido que aún está el atacante con el Santos, equipo que pidió su inhabilitación por la forma en la que se marchó al Barcelona. Neymar que fue la estrella del equipo de Sao Paulo se deshizo en elogios hacia el Flamengo, equipo en el que reconoció que le gustaría jugar alguna vez. «Cuando jugué contra ellos con el Santos en Maracaná me impresionó la pasión y fidelidad de los aficionados. Incluso cuando perdían ante nosotros no dejaban de animar a su equipo. Eso me impresionó», explicó. Neymar ya ha manifestado en alguna ocasión que le gustaría acabar su carrera deportiva en su país, aunque aún le queda mucho camino en el Barça, puesto que recientemente renovó hasta 2021 y su cláusula de rescisión ha ascendido este uno de julio (por contrato) a los 222 millones de euros.

Neymar reconoce que la fama repercute en las relaciones sociales y en la interacción con el resto del mundo. Aparecen mujeres y amigos con facilidad. «Diría que son una parte de hacerse famoso. Te aparecen amigos y supuestos primos de debajo de las piedras. Es complicado. He tenido la suerte de que ha habido personas que me han ayudado mucho, que cuando no tenía botas para jugar me las han regalado. Estoy muy agradecido a esas personas. Hay muchas, mi familia, amigos... hubo momentos duros. Fue complicado antes de alcanzar la fama. Pasamos sofoco». En este sentido, considera que la familia, su círculo íntimo, ha sido clave para poderse adaptar al Barcelona cuando dejó el Santos: «Comienzas todo de cero. Lo que has hecho en Brasil no vale de nada aquí. Tienes que demostrar lo que vales. Tienes que luchar... yo tuve dificultades para adaptarme. Al final salió todo bien gracias a la ayuda de mis compañeros, de familia y mis amigos. Eso me ayudó a mantenerme enfocado y concentrado».

El atacante explicó cuál es su forma de afrontar un campeonato tan exigente como la Liga española o un calendario tan cargado como el que vive desde que se vistió de azulgrana. «Yo no pienso que hay un partido el sábado y el sábado siguiente hay otro. El fútbol es una caja de sorpresas y nunca sabes lo que va a pasar. Afronto cada partido como si fuera el último».