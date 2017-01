El Inter está a la espera de la negociación entre el Barça y Messi para ver si puede ficharle

La renovación de Leo Messi es una de las prioridades del Barcelona para las próximas semanas. El presidente Bartomeu llevará personalmente las negociaciones con el padre del delantero para cerrar lo más rápidamente la continuidad del argentino, cuyo contrato expira el 30 de junio de 2018. No obstante, varios clubes están al acecho para tratar de beneficiarse si finalmente no hay acuerdo entre las dos partes. Pocas entidades podrían afrontar la cláusula de rescisión de Messi, que asciende a 250 millones de euros, aunque esta cantidad no sería un problema para los equipos que reciben la inyección de las fortunas chinas. Es el caso del Inter de Milan, que s eha marcado como objetivo crear una gran plantilla para la próxima temporada. Además, a nadie se le escapa que si Messi no renueva en los próximos meses a partir de enero de 2018 podría negociar con cualquier club con la carta de libertad en la mano.

El ex presidente del Inter, Massimo Moratti, ha dejado entrever que el club italiano podría entrar en la puja por hacerse con el atacante si el Barça no cierra pronto su ampliación de contrato. El Inter es propiedad ahora de un grupo chino que quiere devolver a los transalpinos a la primera línea del fútbol europeo. Es el gran objetivo del grupo Suning.

«No puedo saber las intenciones y las oportunidades que pueden surgir en el mercado, pero sin duda los nuevos propietarios miran hacia adelante, hacia el futuro. Están trabajando en el objetivo principal, formando un equipo que sea lo suficientemente fuerte como para arrastrar todo el resto», explicó Moratti, que deslizó el nombre de la Pulga: «¿Messi?, insisto, Suning quiere un equipo fuerte. Todo es posible». Estas declaraciones las ha hecho Moratti en una entrevista exclusiva concedida a QS - Il Giorno.

Sus palabras contrastan con las que realzió a mediados de este mes de enero y en el que manifestaba prácticamente lo contrario. Moratti asistió a un almuerzo con Steven Zhang, hijo del dueño de Suning, y Erick Thohir, presidente del Inter. «No he oído el nombre de Messi. Puede que se esté organiznado un gran golpe de mercado para el futuro, pero nunca se ha hablado del argentino», explicó Moratti en declaraciones a la agencia italiana Ansa al término de la reunión.