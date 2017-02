El insólito cara a cara de los hermanos Pogba

José Mourinho reveló ayer el deseo de la madre de los Pogba para el partido de esta noche: «Quiere que empaten para que no sufra ninguno de los dos». Pero, gane quien gane, lo cierto es que esta es la noche de Paul y Florentin, que se enfrentan esta noche (21.05) en Old Trafford en los diecisesavos de final de la Europa League.

En el equipo local, el Manchester United, milita el Pogba famoso, Paul, de 23 años, 44 veces internacional por Francia, el jugador más caro del mundo (105 millones de euros pagó el equipo inglés a la Juventus). En el equipo visitante, el Saint-Etienne, juega el Pogba desconocido, Florentin, de 26 años, internacional por Guinea (12 veces internacional) y cuyo valor de mercado según Transfermarkt alcanza los tres millones de euros.

«Aunque el Manchester United es un gran club, todo es posible en el fútbol. El hecho de que son mejores que nosotros en el papel, no importa», advirtió el hermano mayor en la web de la UEFA. El duelo no parece, en efecto, demasiado equilibrado, incluso a pesar de que el Saint-Etienne es quinto en la Liga francesa y sin embargo el United es sexto en la Premier.

«Cuando jugamos juntos en vacaciones siempre estamos en el mismo equipo. Ahora jugaré contra él y le tendré que marcar. Será raro pero así es el fútbol. Es algo para que toda la familia pueda disfrutar, porque no sabemos cuándo volverá a ocurrir. Nuestros padres estarán divididos. Pase lo que pase habrá un perdedor y un ganador. No obstante, habrá dos ganadores ya que este partido será una ocasión inolvidable. ¿A quién apoyará mi hermano gemelo Mathias? Apoyará a sus hermanos», indica Florentin Pogba a la página de la UEFA.

Y sobre la presión a la que está sometido su hermano, señala: «Que haya sido el jugador más caro de la historia es cosa de los medios, él lo ha dejado aparte. No va a dejar que eso le moleste. Solo juega al fútbol, pese a que todo lo que haga reciba tres o cuatro veces más de atención, en lo bueno y lo malo. Paul puede con todo esto por su fuerza mental que tiene desde pequeño. Es bastante irritable, porque no le gusta perder. Yo aprendí a perder y diría que uno no pierde, sólo aprende. Él, en cambio, se vuelve loco cuando no gana».