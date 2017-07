Iniesta rinde homenaje a Cruyff en Fuentealbilla

Cruyff está presente desde es lunes en Fuentealbilla, pueblo de Andrés Iniesta después que el centrocampista del Barcelona haya inaugurado un Cruyff Court. El capitán azulgrana; el alcalde de Fuentealbilla, Ángel Salmeron; la directora de la Fundación Cruyff, Pati Roura; el director del Área de Acción Comercial y Educativa de la Fundación la Caixa, Xavier Bertolín; y el vicepresidente primero del Barcelona, Jordi Cardoner, han inaugurado el Cruyff Court Andrés Iniesta para promover el deporte entre los niños y jóvenes de la localidad.

El futbolista estaba feliz en su localidad natal. «Agradezco a la Fundación Cruyff querer estar aquí y formar parte del legado de Johan. Si me hace feliz algo es que parte de su legado esté en mi pueblo. Ojalá yo hubiese tenido este tipo de instalaciones cuando tenía su edad, ojalá lo cuidéis mucho y sobre todo, que el deporte y sus valores os conciencien de lo importantes que son. Con esta superficie será mucho mejor para que los niños disfruten del fútbol y de sus valores», explicó el centrocampista. Iniesta también valoró el periodo de descanso que ha tenido: «Las vacaciones han ido muy bien, he desconectado y estoy muy feliz de poder estar en Fuentealbilla, mi pueblo, mis raíces. Disfruto muchísimo viniendo a Fuentealbilla, la gente me ve como uno más y puedo pasear tranquilamente con mi familia».

Iniesta no pudo evitar emocionarse cuando recordó sus inicios y cómo jugaba al fútbol por las calles de su pueblo. Desde el campo de fútbol construido lo explicó: «La pista del cole cuando yo estaba aquí era la mejor del mundo para mí. Con unas condiciones mucho mejores como estas, es para que los niños lo disfruten y les haga crecer felices». Y recordó el legado de Cruyff: «Jugar bien al fútbol más allá de los resultados. Tuve una relación cordial con Johan y ha sido único. Era una persona que transmitía muchísimo. Fue un adelantado a su tiempo y será duradero y para toda la vida».

Pati Roura, Directora de la Fundación Cruyff, relataba que «para nosotros es que el modelo de Johan Cruyff sigue adelante. Tenemos 231 campos como este en todo el mundo repartidos en 30 países. Hacemos un proyecto educativo y por eso para la fundación lo importante es a partir de hoy. Que sea una pista dinámica porque aquí no hay vallas». El Cruyff Court de Fuentealbilla es el quinto fruto de la alianza entre la Fundación Cruyff, la Fundación Bancaria y la Fundación del Barcelona para la construcción, mantenimiento y dinamización de zonas desfavorecidas para fomentar la inclusión social de niños y jóvenes especialmente vulnerables a través de la práctica del deporte.

Los Cruyff Courts son pequeños campos de fútbol de uso libre cuyo objetivo es fomentar el deporte e inculcar valores como la responsabilidad, la integración, el juego en equipo y la superación personal, así como prevenir el sedentarismo y la obesidad infantil. El campo inaugurado hoy en Fuentealbilla se suma al de Gerard Piqué de Sant Guim de Freixenet, al de Hristo Stoichkov de Martorell, al de Sergio Busquets de Badia del Vallès y al de Carles Puyol de La Pobla de Segur. El pionero fue la creación del Cruyff Court Xavi Hernández en Terrassa, que puso los fundamentos del acuerdo.

Ángel Salmerón, alcalde de Fuentealbilla, era un hombre feliz: «Es un día de alegría por poder contar con esta magnífica instalación en nuestra localidad. Agradezco a todos los que han hecho posible este proyecto que permite acercar los valores del deporte a los niños de nuestro pueblo. Johan Cruyff me hizo seguidor del Barça e Iniesta me hizo revivir la pasión por el fútbol. Esta magnífica instalación es nuestro pueblo y será un magnífico instrumento para crecer en los valores que representan Johan Cruyff y Andrés Iniesta».