La increíble oferta del PSG para tratar de fichar a Neymar

Neymar renovó con el Barcelona durante el pasado verano para las próximas cinco temporadas, pero estuvo cerca de coger las maletas con destino París. Al menos, eso es lo que se desprende de las declaraciones de Wagner Ribeiro a ESPN Brasil, en el que detalló de manera pormenorizada la suculenta y extraña oferta que les planteó el PSG.

Dos reuniones se produjeron entre Neymar y miembros de la directiva de los franceses durante las vacaciones del brasileño. La primera fue en Ibiza y el presidente del club parisino le trasladó una oferta que no se quedaba en el dinero contante y sonante: «Sobre la parte económica yo hablé con Olivier (Letang, director deportivo del PSG) y me dijo que se podía montar una red de hoteles por el mundo y darnos un porcentaje de los beneficios. Yo me quedé sorprendido. ¿Cómo es eso? ¿Neymar dueño de un hotel?». No contento con eso, el segundo ofrecimiento consistió en «un jet privado» para los viajes de Neymar a Brasil.

Después, la conversación derivó a temas puramente económicos. Nasser Al-Khelaifi, presidente del club, explicó a Neymar que «no tendría ningún problema tributario y que sería el número 1 del equipo, una situación que ahora no ocurre en Barcelona». La cuantía ascendía a 40 millones libres de impuestos, mientras que en su contrato con el conjunto azulgrana figuraban 9,5. ¿Cómo recibió Neymar la oferta? Según Ribeiro, «Neymar quedó entusiasmado».

«Si Ney se quedó es porque quiere estar en Barcelona, es feliz en el club y en la ciudad. Yo quería que se fuese al PSG y Neymar padre, en cambio, forzó para quedarse» Wagner Ribeiro

El agente era partidario de dar luz verde a la operación y trató de convencer al jugador: «Le dije a Neymar que era una propuesta fuera de la realidad, que se convertiría en el jugador mejor pagado del mundo y que no habría ningún otro futbolista en el mundo que cobrase más que él». El PSG estaba dispuesto a poner sobre la mesa los 190 millones que figuran en su cláusula de rescisión. Pero en la segunda reunión, ya con Neymar padre y en Brasil, el jugador decidió quedarse en la Ciudad Condal: «Si Ney se quedó es porque quiere estar en Barcelona, es feliz en el club y en la ciudad. Yo quería que se fuese al PSG y Neymar padre, en cambio, forzó para quedarse».