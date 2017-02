El incierto futuro de Messi y Luis Enrique

Se avecinan días movidos para Josep Maria Bartomeu, que debe demostrar con algo más que palabras que las renovaciones de Leo Messi y de Luis Enrique están encauzadas. El presidente recibió un velado mensaje del socio, que incluyó entre sus preocupaciones la continuidad del argentino en la encuesta semestral que realiza el club entre sus abonados. La ampliación de contrato de la estrella del equipo y del entrenador tienen toda prioridad en su apretada agenda.

Ver a Messi con otra camiseta que no sea la azulgrana se ha convertido en la pesadilla de Bartomeu, que tiene el boceto de su oferta para presentarle al argentino. Será la octava ocasión que la Pulga se siente en el despacho presidencial con la intención de ampliar su vinculación con el club catalán, que en esta ocasión expira en junio de 2018. Varios clubes, entre ellos el Inter, están a la espera de la evolución de las conversaciones para ver si pueden meter cucharada.

El Barcelona convertirá a Messi en el mejor pagado del club, para lo que tendrá que superar los 25 millones de euros anuales que le han firmado a Neymar en su reciente renovación. Además, Jorge Messi, padre y representante del crack, busca evitar cualquier nuevo problema con Hacienda. Por este motivo se pueden minimizar las cantidades variables y aumentar las fijas, para que no sean susceptibles de ser investigadas por el fisco.

El Barça pretende ampliar su vinculación contractual hasta 2022 aunque el futbolista prefiere mirar más a corto plazo y renovar bajo la fórmula del dos años más uno. Las dos partes también están pendientes de la resolución final del Supremo, ante el que los abogados del futbolista recurrieron tras la condena de 21 meses de cárcel por fraude fiscal. Si la resolución, que deberá conocerse en febrero o marzo, es favorable todo será mucho más fácil para Bartomeu, que no quiere que las conversaciones se demoren.

«No hay nervios, llevo personalmente las negociaciones con Leo y con la familia. Todo se hará con discreción y tranquilidad, está claro que es una renovación imprescindible para el club», apuntó recientemente Bartomeu para zanjar la crispación que se había generado en el barcelonismo.

Messi, en cambio, guarda silencio y no se quiere pronunciar. Incluso se apresuró a desmentir unas palabras suyas («siempre he dicho que el Barcelona me lo ha dado todo y seguiré aquí todo el tiempo que quieran») en una entrevista publicada en Coach Magazine.

La continuidad de Luis Enrique también es prioritaria para el proyecto futbolístico del presidente, pero en este caso es el entrenador el que marca los tiempos. La última vez esperó hasta el final para dar el sí. Lo hizo tras la final de Berlín y la Junta le renovó antes de dimitir y convocar elecciones. En esta ocasión no esperarán tanto. Robert Fernández le ha pedido que se pronuncie como muy tarde en abril, algo con lo que parece estar de acuerdo el asturiano.

Las dudas de Luis Enrique

Luis Enrique aún no lo tiene claro pero no es cuestión de ofertas, sino de gestionar su desgaste, y valora la posibilidad de tomarse un año sabático, como hiciera Guardiola. Robert confía en que el preparador continúe porque su perfil es el que más se ajusta a los gustos del socio culé y porque sus éxitos le avalan, puesto que ha ganado ocho de los diez títulos posibles.

No obstante, el secretario técnico tiene recambios en su agenda. El primero apuntaría a una línea continuista con Juan Carlos Unzué, ahora segundo entrenador, pero es posible que todos los ayudantes de Luis Enrique se fueran con él. La segunda opción sería una serie de entrenadores que siempre han gustado en el Camp Nou, como son Valverde o incluso Koeman. Y no se descarta a Eusebio, tras su gran papel con la Real Sociedad a pesar de haber sido despedido del filial en febrero de 2015. Son varias las opciones mientras se espera que Xavi, que ha renovado un año con el Al Sadd, se retire y se forme, ya que es con el que sueña todo el barcelonismo.