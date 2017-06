Incidente de Arda Turan con un periodista en un avión

Arda Turan se ha visto envuelto en una polémica esta pasada madrugada cuando ha protagonizado un incidente con un periodista en el vuelo que llevaba a prensa y a la selección turca tras la disputa de un encuentro. Medios de comunicación turcos como Hurriyet o MTVspor, entre otros, han explicado el incidente, lo que ha obligado al futbolista a justificarse en las redes sociales. Todo sucedió en el avión que transportaba al grupo formado por futbolistas y prensa de Skopje a Trieste cuando Turan se habría encarado al periodista del diario Milliyet, la que le cogió por el cuello y le insultó, según diferentes testigos El incidente no fue a mayores por la intervención de sus compañeros de equipo.

Arda ha querido dejar claro el motivo de su reacción y ha publicado un extenso mensaje en Instagram en el que no se disculpa. Curiosamente, el futbolista turco aparece luciendo una camisetadel Galatasaray, su anterior equipo, cuando lo lógico hubiera sido aparecer con la camiseta de la selección turca o del Barcelona. «Cuando os despertéis hoy veréis que me critican . Ellos (los periodistas) se apoyan entre ellos. Ya dije en la entrevista concedida tras el Euro-2016 que nunca olvidaré lo que me hicieron. Y meses después me encuentro a uno de ellos en el avión. ¿Quiénes son ellos? Usan mentiras, calumnias y quejas para herir nuestro orgullo. Son sólo 3-5 personas, pero suelen hacerlo», explicó.

El suceso se produjo tras el amistoso que enfrentó a Turquía ante Macedonia (0-0) y antes del despegue de la aeronave que volaba hacia Italia en un largo viaje que proseguía hasta Eslovenia por carretera. El domingo juegan en Albania el partido clasificatoria para el Mundial ante Kosovo, ya que la UEFA no autoriza la disputa de encuentros en Kosovo. La dificultad del viaje permitió que la Federación turca autorizara a la prensa a compartir el avión con la delegación otomana, algo nada habitual. Este fue el motivo por el que periodista y Turan coincidieron en el avión.

El desamor entre Turan y el diario Milliyet se remonta a la disputa de la Eurcopa 2016. Varios medios acusaron a Turquía, que había sido eliminada en la fase de grupos, de bajo rendimiento y de enfrentarse a la Federación por una cuestión de primas. Habrá que ver cómo repercute ahora este incidente en la imagen de Arda, ya que el dueño de Milliyet también es el máximo representante de la Federación turca.