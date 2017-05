«Me gustaría marcarle al Barcelona y darle la Liga al Madrid»

No se andó por las ramas ni trató de ser políticamente correcto. Jesé Rodríguez ha asegurado que le encantaría marcarle un gol al Barcelona, por que su trabajo e ilusión siempre es marcar, pero que además, tendría un sabor especial si puede darle la Liga al Madrid. No hay que olvidar que el futbolista canario, cedido por el PSG desde este pasado mercado invernal, militó en el Real Madrid, equipo en el que le gustaría triunfar.

El futbolista participó en un acto promocional de una casa de apuestas y se le cuestionó por el morbo que le produce enfrentarse al Barcelona y más en la situación en la que llega el conjunto catalán, empatado a puntos con el Madrid. «A mí me gustaría meter goles en todos los partidos. Pero si es así, para que la gane el Real Madrid, pues está claro que sí, no te voy a mentir. Pero mi objetivo es jugar bien y ayudar al equipo sobre todo, intentando meter goles siempre», explicó el delantero, que regresó a Las Palmas ante la falta de oportunidades que estaba sufriendo en el PSG de Unai Emery.

Jesé no quiso entrar a valorar aspectos más concretos, como la calidad de los jugadores del Barcelona o del Real Madrid. Elogia al tridente culé formado por Messi, Neymar y Suárez pero se reserva su opinión sobre quién es mejor: «Son muy buenos. Como en el Madrid son muy buenos, los que juegan y los que no, los que están en el banquillo. Y bueno, el Barça tiene muy buena plantilla, el Madrid tiene una grandísima plantilla, pero yo si me tengo que decantar, me decanto por otros jugadores. Está claro que son muy buenos futbolistas, muy buenos jugadores, pero me decantaría por otros»..

No será la primera vez que Jesé se mida al Barcelona. Ya lo hizo , por ejemplo, defendiendo la camiseta del Real Madrid. Y guarda buenos y malos recuerdos de un mismo partido. «El peor, el día que entré… Mi primer clásico que jugué, que lo perdimos. Pero el mejor fue en el que le metí al Barça, que fue en ese mismo partido. Le metí el gol y perdimos el partido 2-1. Está muy bien meter en el primer clásico que juegas… pero sería mejor para ganarlo", desvela. Lo que sí tiene claro el delantero es «nunca jugaría en el Barcelona».

Finalmente, Jesé abordó las posibilidades que tiene Las Palmas de ganar al Barcelona este próximo domingo. El atacante cree que todo pasará por tener la pelota y cree que pueden disputarle la posesión al equipo de Luis Enrique: «Hasta podemos quitarle la pelota en muchos de los momentos del partido. La principal arma para intentar ganar al Barça es la presión, presionarles bien arriba, que no se sientan cómodos a la hora de sacar la pelota. Y si presionamos bien y estamos bien colocados, les podemos hacer mucho daño».