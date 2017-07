Guardiola se reivindica: «Siete años de entrenador profesional y seis ligas ganadas»

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, ha hecho un balance de su primera temporada al frente del club inglés en una entrevista con el diario 'L'Esportiu'. El técnico catalán se reivindica pese a que sus resultados al frente de los 'Citizens' no han sido todo los buenos que se esperaba tras la ilusión de su fichaje.

«En la segunda temporada espero pasármelo tan bien como en la primera, porque he disfrutado. Hay gente que dice que no ha ido bien, pero la excepción es lo que habíamos hecho hasta ahora. Siete años de entrenador profesional y seis ligas ganadas, y con respecto a la que se perdió, tendríamos mucho que debatir. Siempre en semifinales de Champions. Este año no hemos estado, pero es que el Barça tampoco ha llegado. El City es un gran equipo, ha estado cinco años seguidos en la Champions, el único equipo inglés que lo ha conseguido, pero llegar hasta el Barça, el Real Madrid, el Bayern o a la Juventus... es muy complicado. Necesitas tiempo, una década», explica sobre su primera temporada en el equipo de la Premier League.

Guardiola tiene las ideas muy claras y asegura que, aunque han intentado hacerle cambiar su estilo, seguirá siendo fiel a sus ideas, que le llevaron al éxito en Barcelona y en Múnich.

«Todo el mundo me lo dice que debo cambiar. Y yo digo: 'Debéis cambiar vosotros'. Yo no voy a cambiar porque no sé hacerlo de otra manera. Ni tampoco la siento. Aquí, como en todas partes, son once contra once y en el mismo espacio», explica.

«Me piden jugar como en el Barcelona, pero eso es imposible. Allí era más fácil porque jugábamos con ocho o nueve canteranos. Xavi, Iniesta, Messi ... futbolistas que desde los 11 o 12 años se han estado entrenando cada día de la misma manera. Muchas veces no había ni que entrenar», argumenta sobre el éxito de su etapa en el Fútbol Club Barcelona.